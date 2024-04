La conversation Salah - Klopp a fuité

Un expert a offert une version des événements de ce qui a été dit entre Mohamed Salah et Jurgen Klopp lors d'un échange houleux.

L'incident a éclaté alors que Salah se préparait à entrer en jeu pour Liverpool contre West Ham, et qu'il s'est brièvement entretenu avec Klopp. La situation a semblé monter d'un cran lorsque Salah a déclaré après le match : "Si je parle, ça va s'enflammer". Selon l'expert en lecture labiale John Cassidy, qui s'est confié à SPORTBible, Salah a dit à Klopp : "Il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet, rien".

La réponse de Klopp a été cachée à la caméra, et Salah a alors semblé perdre son sang-froid et aurait répondu : "Je vais le faire, je vais prendre un carton rouge, après sept ans, après sept ans de service, après sept ans !".

Salah en Arabie saoudite ?

La forme de Salah en 2024 étant loin d'être optimale après une récente blessure musculaire et une nouvelle ère s'ouvrant à Liverpool, les spéculations allaient bon train après le match sur la possibilité d'un départ prochain de l'Égyptien. La Saudi Pro League n'a pas caché son intérêt pour Salah, qui est le meilleur footballeur arabe du monde depuis une dizaine d'années et pourrait devenir l'un des visages de la compétition.

The Athletic rapporte que Liverpool prévoit que Salah fasse partie de son équipe la saison prochaine. Il n'aurait pas manifesté le désir de partir et les Reds n'essaient pas de le transférer. La Saudi Pro League poursuit Salah de manière moins agressive qu'en 2023 et pourrait attendre jusqu'en 2025, date à laquelle il pourrait être libre.