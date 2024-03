La confession terrible de Shakira sur son couple avec Piqué

Dans une révélation candide, Shakira a fait part de ses doutes quant à sa capacité à retrouver l'amour après sa séparation avec Gerard Piqué.

Le couple, qui était ensemble depuis 11 ans, a annoncé sa séparation en juin 2022 à la suite d'allégations d'infidélité de la part de Gerard Piqué. Shakira, aujourd'hui âgée de 47 ans, a exprimé son incertitude quant à l'amour lors d'une apparition dans l'émission Apple Music 1 de Zane Lowe. Shakira a avoué : "Je pensais que l'amour serait toujours là pour moi, et c'est l'un de mes rêves brisés. Je ne sais pas si j'aimerais le retrouver. Probablement pas".

Malgré ce chagrin d'amour, Shakira reste résiliente et se concentre sur sa carrière musicale. Son douzième album, "Las Mujeres Ya No Lloran", est sorti récemment, marquant son retour sur la scène musicale. La chanteuse colombienne a souligné que l'idée de vieillir seule ne la perturbe pas, car elle apprécie le soutien de ses amis dans les moments les plus sombres de sa vie.

Impossible de retrouver l'amour

"J'ai toujours été en couple, mais lorsque ce n'était pas le cas et que j'ai dû affronter les moments les plus sombres de ma vie, mes amis étaient là et m'ont aidée à tenir bon. Je ne vieillirai peut-être pas avec un partenaire, mais je vieillirai entourée de bons amis", a-t-elle ajouté.

La relation de Shakira avec Piqué n'a pas été sans heurts, puisqu'elle a révélé s'être sentie "tirée vers le bas" pendant la durée de leur couple. Après leur séparation, elle a réorienté son énergie vers sa musique et ses projets créatifs, ce qui l'a aidée à s'épanouir à nouveau. Le nouvel album de Shakira contient plusieurs références à sa relation passée, y compris des tacles subtils contre Piqué et sa nouvelle petite amie, Clara Chia Marti.