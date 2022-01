La compo du PSG : Wijnaldum encore titulaire en attaque

Paris se mesure à Lyon ce dimanche soir pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Pour ce match, Mauricio Pochettino doit encore se passer de Lionel Messi et de Neymar, tandis qu’Angel Di Maria est absent pour cause de Covid-19. En raison de ces multiples défections, il a dû revoir son trio d’attaque.

Wijnaldum a une carte à jouer

Kylian Mbappé reste bien sûr intouchable aux avant-postes. Il évoluera sur le côté gauche, tandis que Mauro Icardi occupera la pointe. Et sur le flanc droit, c’est le Néerlandais Georginio Wijnaldum qui est aligné. Ce dernier enchaine une nouvelle titularisation aux avant-postes, après l’avoir fait contre Vannes en Coupe de France.

Dans l’entrejeu, Marco Verratti reste fidèle à son poste de milieu récupérateur. Et comme relayeurs, le coach parisien a fait appel à Ander Herrera et Leandro Paredes. Pour rappel, Idrissa Gueye, lui, se trouve à la CAN.

L'article continue ci-dessous

Sergio Ramos démarre sur le banc

En défense, on a fait confiance à l’inamovible duo Marquinhos – Kimpembe, même si Sergio Ramos est de retour de suspension. En l’absence d’Achraf Hakimi, Colin Dagba occupera le couloir droit. Et son pendant à gauche est Nuno Mendes. Le Portugais a été préféré à Juan Bernat. Enfin, dans les buts, c’est Keylor Navas qui est aligné. Gigi Donnarumma est indisponible, pour sa part, en raison d’une infection au Covid-19.

Côté lyonnais, pas de surprise à signaler. L’équipe rhodanienne se produira en 3-5-2. Le jeune Lukeba est reconduit derrière. On retrouve Guimaraes et Caqueret dans l’entrejeu, tandis que Dubois et Emerson joueront en pistons. Devant, Paqueta et Aouar évolueront en soutien de Moussa Dembélé.