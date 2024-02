La compo de l’OL contre Metz : Pierre Sage se passe de plusieurs cadres

Pierre Sage va encore écarter plusieurs cadres à l’occasion de Metz – OL ce vendredi.

L’Olympique Lyonnais défie le Metz ce vendredi soir pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Remontés à la 11e place du classement, les Gones (25pts) comptent bien profiter de leur duel contre l’avant dernier du championnat (17pts) pour engranger encore plus de points. Et comme ça lui marche depuis quelques journées, l’entraineur rhodanien, Pierre Sage, va encore se passer de certains de ses cadres au démarrage du match entre l’OL et Metz.

L’OL veut poursuivre sur sa lancée

Sur une série de trois victoires consécutives en championnat, l’OL compte poursuivre sur sa belle lancée contre Metz ce vendredi. 17e de Ligue 1, les Messins sont bien capables de poser beaucoup de problèmes à Lyon qui n’était pas loin de leur position il n’y a pas si longtemps. Pour éviter donc une mauvaise surprise ce soir, Pierre Sage a décidé de rester fidèle à son 4-3-3 qui lui réussit dernièrement face au club lorrain. Un schéma qui implique que certains cadres des Gones démarreront une fois encore sur le banc.

Pierre Sage écarte encore des cadres en défense

Pierre Sage va se passer des cadres contre Metz certes mais, ça ne devrait pas être le cas d’Anthony Lopes. Le gardien portugais tiendra sa place dans les buts de l’OL comme d’habitude, au grand dam de Lucas Perri, arrivé cet hiver. Cependant, il y aura des changements en défense. De retour de suspension, Jake O’Brien devrait retrouver sa place dans l’axe de la défense. Le défenseur irlandais serait associé à Duje Caleta-Car. Ainsi, Dejan Lovren, en instance de départ, serait encore sur le banc. Outre le Croate, un autre cadre en l’occurrence, Nicolas Tagliafico, ne devrait pas démarrer non plus. Son couloir gauche devrait être occupé par Clinton Mata alors que Ainsley Maitland-Niles serait reconduit par Pierre Sage au poste d’arrière droit.

Pierre Sage reconduit son trio d’attaque

Les recrues hivernales ayant un grand impact dans la remontée au classement de l’Olympique Lyonnais, ces derniers sont favoris pour être titulaires dans le onze de Pierre Sage. Ainsi, Nemanja Matic et Orel Mangala devraient former le trio du milieu de terrain avec Maxence Caqueret. Corentin Tolisso devrait alors commencer à la touche encore une fois. En attaque, Pierre Sage a apparemment trouvé la bonne formule. Ernest Nuamah, Said Benrahma et Alexandre Lacazette porteront une nouvelle fois les responsabilités offensives de l’OL contre Metz ce vendredi.

La compo attendue de l’OL contre Metz.

Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette (cap), Benrahma