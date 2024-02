Metz - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OL de Pierre Sage va chercher ce vendredi à étirer sa série de victoires en ramenant les 3 points de son déplacement à Metz.

L’OL est sur un nuage en ce moment. L’équipe rhodanienne enchaine les bonnes performances et cette situation contraste avec celle qu’elle endurait il y a encore quelques semaines. Les Gones se sont bien redressés, mais ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. L’idée est de continuer leur remontée au classement.

L’OL veut poursuivre sa belle série

Actuellement 11es, les Rhodaniens n’ont pas encore perdu espoir de finir européens. Même s’ils continuent à regarder essentiellement derrière, ils mesurent l’écart qui les sépare de la 5e place. Il y a 13 points et ce n’est pas insurmontable en 12 journées, surtout s’ils continuent sur leur lancée actuelle.

Alors qu’ils n’avaient signé qu’un succès lors des 14 premières journées, les Lyonnais ont obtenu 6 victoires lors de leurs 8 derniers matches. D’autre part, ils ont remporté 4 de leurs 5 derniers déplacements. Des statistiques dignes d’une équipe visant le titre. Et ce n’est certainement pas sur la pelouse de la lanterne rouge qu’ils prévoient de stopper cette avancée.

Metz n’a presque plus rien à perdre

L’OL a le vent en poupe et leur futur adversaire présente une dynamique totalement contrastée. Le FC Metz n’a plus gagné depuis 9 matches en championnat. L’équipe lorraine file tout droit vers la Ligue 2 et on voit vraiment mal comment elle pourrait inverser cette spirale négative. Même le nul ramené de Marseille il y a deux semaines n’a pas suffi pour enrayer la mauvaise dynamique. Ça serait donc surprenant de voir les Grenats accrocher les Gones.

Pour croire en un exploit ce vendredi, Metz peut tout de même se raccrocher aux chiffres. Les Messins n’ont perdu aucune de leurs quatre dernières oppositions face aux Lyonnais (2 victoires et 2 nuls).

Horaire et lieu du match

23e journée de Ligue 1

Stade Saint-Symphorien de Metz

Vendredi 23 février 2024, à 20h45

Metz – Lyon

Les compos probables de Metz – Lyon :

Metz : Oukidja; Van Den Kerkhof, Herelle, Sane, Traore, Udol; Jacques, Nduquidi; Camara; Asoro, Mikautadze.

Lyon : Lopes; Mata, O'Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles; Caqueret, Matic, Mangala; Nuamah, Lacazette, Benrahma.

Sur quelle chaine suivre le match Metz - Lyon

La rencontre entre Metz et Lyon sera à suivre ce vendredi à partir de 20h45. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass Ligue 1.