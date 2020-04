La Bundesliga vers une reprise le 9 mai

À moins d'une indication contraire de la part de son gouvernement, la Bundesliga devrait repartir le 9 mai prochain.

Le directeur général de la , Christian Seifert, a déclaré que la ligue serait prête à revenir à la compétition dès le 9 mai, bien que l'approbation du gouvernement soit nécessaire avant qu'une décision officielle ne soit prise.

Les représentants de chacun des 36 clubs des deux premières divisions allemandes ont décidé de la date après une réunion de jeudi, avec l'intention bien déterminée des dites équipes de terminer la saison. Cela entraînera sans aucun doute des matchs joués à huis clos et impliquera des tests rigoureux des joueurs et du personnel pour détecter les coronavirus, ainsi qu'un nettoyage en profondeur et fréquent des stades.

Seifert a déclaré à la presse: "La est prête à reprendre, que ce soit le 9 mai ou une date ultérieure. Mais ce n'est pas à nous de trouver une date. Ce sont les responsables politiques qui décident. Nous n'avons pas défini de date exacte aujourd'hui. Le fait que nous soyons même capables de penser à la reprise des matchs souligne la performance des autorités allemandes. Il serait présomptueux pour le LDF de nommer une date exacte pour la reprise."

Des questions ont été posées quant à savoir si la reprise du football imposerait une pression inutile aux autorités médicales en termes de protection individuelle et d'équipement de test, ce à quoi Seifert a répondu: "Le football professionnel ne consommerait même pas 0,4% de la capacité de test disponible dans le pays".

En effet, la Bundesliga serait impliquée dans des pourparlers avec au moins cinq laboratoires différents pour s'assurer que des directives de sécurité suffisantes sont mises en place et que les tests requis sont effectués.