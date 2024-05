L’OM ? Habib Beye a tranché pour son avenir

Cité à l’Olympique de Marseille, Habib Beye vient de prendre une forte décision pour son avenir en tant qu’entraîneur.

Entre temps associé à l’Olympique de Marseille après la démission de Marcelino en septembre dernier, le nom de l’ancien joueur des Phocéens, Habib Beye, revient ces derniers jours pour prendre le staff technique du club du Sud de la France en main. Ce dimanche, l’intéressé a annoncé avoir pris une décision forte pour son avenir.

Habib Beye a confirmé pour l’OM

En quête d’un coach pour cet été vu que Jean-Louis Gasset quittera la Commanderie, l’Olympique de Marseille aurait manifesté son intérêt pour l’entraîneur de Red Star, Beye, qui a venait de faire sa montée en Ligue 2 avec le club de National. S’il avait confirmé l’intérêt de l’OL, l’ancien international sénégalais avait également reconnu un intérêt pour l’OM.

« On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C'est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Mais je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l'entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille? », avait-il déclaré dans Génération After sur RMC.

La décision de Beye pour son avenir

S’il dit avoir « des ambitions pour entraîner au plus haut niveau », Habib Beye, qui ne veut « pas entraîner un club de Ligue 2 autre que le Red Star », vient de prendre une décision forte pour son avenir. Dans le Canal Football Club, ce dimanche, celui qui avait passé quatre à l’OM en tant que footballeur, dit avoir tranché pour son avenir sans toutefois donner plus de détails.

« Je pense que par moments, le nom sort alors qu'il n'y a pas eu de contact, qu'il n'y a rien eu. Je vous le dis, la décision est prise, on a besoin de se voir avec mes dirigeants », a laissé entendre Habib Beye.

Faut-il rappeler que l’Olympique de Marseille est en déplacement, jeudi, chez l’Atalanta Bergame pour la manche retour es demi-finales de la Ligue Europa. Au match aller au Vélodrome, les deux équipes ont fait un score nul de 1-1.