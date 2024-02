L'OM et Monaco s'intéressent à un international français

L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ciblent tous les deux, un international français.

Le mercato hivernal a pris fin il y a près de deux semaines. Mais cela n’empêche pas certaines écuries de se préparer pour le mercato estival en identifiant déjà des joueurs qu’elles aimeraient avoir dans leurs effectifs. C’est dans cette optique que l’OM et Monaco ont tous les deux jeté leur dévolu sur un international français.

L’OM et l’ASM préparent déjà l’été

Après une première partie de saison mitigée, l’OM s’est fixé pour objectif de se renforcer à plusieurs postes cet hiver. Le club phocéen était même dans l’urgence après le départ d’une grande partie de ses cadres à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 remportée par la Côte d’Ivoire, dimanche face au Nigéria. Ainsi, Marseille a pu s’offrir des joueurs comme Jean Onana, Faris Moumbagna, Ulisses Garcia ou encore Quentin Merlin.

Mais le recrutement n’aura rien changé puisque l’OM est encore dans une crise de résultats malgré le retour de ses internationaux. De son côté, l’AS Monaco a été très discret sur le marché des transferts cet hiver. Le club de la Principauté n’a enregistré que l’arrivée de l’ancien défenseur, Thilo Kehrer. Toutefois, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco comptent se préparent déjà pour le mercato estival et vont devoir se battre pour la signature d’un Bleu.

Anthony Martial dans le viseur de Marseille et Monaco

En effet, l’OM et Monaco sont intéressés par Anthony Martial. L’international français devrait, selon toute vraisemblance, quitter Manchester United au terme de son contrat à la fin de cette saison. Arrivé en Angleterre en 2015 pour 60 millions d’euros, Anthony Martial n’a jamais réussi à s’imposer à la pointe de l’attaque mancunienne. Cette saison, l’attaquant tricolore n’a marqué que deux buts en plus de deux passes décisives en 19 matchs disputés toutes compétitions confondues. Un bilan famélique qui ne devrait pas inciter Manchester United à activer la clause de prolongation d’un an contenue dans son contrat.

Ainsi, l’OM et Monaco qui ont sondé récemment l’entourage du joueur, ont la voie libre même si Martial ne choisirait que l’un des deux clubs ou même pas. A en croire The Sun, l’OM était d’ailleurs venu aux nouvelles pour le Français cet hiver mais aurait été bloqué par les exigences salariales du joueur. Souhaitant revenir à la charge l’été prochain, Marseille n’est pas pour autant en avance puisqu’Anthony Martial, ancien joueur de Monaco, pourrait être tenté par un retour sur le Rocher.