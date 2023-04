L'argent coule à flots ! Les copropriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, sont invités à dépenser à nouveau après la promotion

Les copropriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, sont invités à dépenser à nouveau après la promotion

Une campagne historique pour les Dragons leur a permis de retrouver la Football League après 15 ans dans les rangs de la non-ligue, avec déjà 110 points au compteur, alors qu'il ne reste plus qu'un match à disputer. Les stars hollywoodiennes Reynolds et McElhenney voient un retour sur investissement, et l'équipe féminine du club est également montée en puissance cette saison, mais ils devront à nouveau puiser dans leurs réserves pendant l'été, et Parkinson s'attend à ce que de nouveaux renforts soient recrutés sur le Racecourse Ground

Le patron de Wrexham a parlé de projets à long terme dans le nord du Pays de Galles, la montée en League Two n'étant qu'un début : "Nous n'allons certainement pas nous emballer. Mais il y a tellement de potentiel dans ce club. Cette (promotion) est une étape et je suis impatient d'aider le club à passer à l'étape suivante. Le club évolue rapidement. Nous devons bien recruter cet été et nous assurer que l'équipe sera à nouveau compétitive la saison prochaine. Mais je crois sincèrement que ce n'est que le début du voyage pour ce club de football. Il y a beaucoup de moments spéciaux à venir".

Wrexham compte déjà de nombreux joueurs ayant fait leurs preuves en Football League, notamment l'attaquant Paul Mullin, auteur de 47 buts, la recrue record Ollie Palmer, le milieu de terrain talisman Elliot Lee et les hommes clés Eoghan O'Connell, Ben Tozer, Andy Cannon et Tom O'Connor, tandis que le gardien de but vétéran Ben Foster est un ancien international anglais. Parkinson a ajouté qu'il disposait d'un effectif de qualité : "Nous avons des joueurs qui ont fait leurs preuves à ce niveau. Le défi a toujours été de sortir de cette division. Je pense que nous avons des joueurs qui seront à la hauteur la saison prochaine".

Le club espère que Reynolds et McElhenney parviendront à mettre en place les bons éléments pour permettre à Wrexham de viser deux promotions consécutives.