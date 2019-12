PSG, JO 2020, Neymar... Kylian Mbappé se confie

L'attaquant du Paris Saint-Germain s'est confié sur ses envies de jouer les JO l'été prochain ainsi que sa relation avec l'attaquant brésilien.

Kylian Mbappé l'a déjà fait savoir l'été dernier, il se verrait bien aux Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo. Un sujet qui est sur le devant de la scène depuis quelques semaines et l'intervention de Noël Le Graët ayant donné son feu vert à ce scénario, et a même indiqué qu'il en discuterait avec les dirigeants du PSG et Leonardo. Dans une interview accordée à Football, Kylian Mbappé a de nouveau indiqué qu'il aimerait aller à Tokyo, mais que tout sera une question de priorité.

"La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leo (Leonardo). [...] Didier Deschamps a été catégorique : ce ne sera jamais au détriment de l'Euro. Je l'ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l'Euro. “Dans ces conditions, à toi de voir avec ceux que ça regarde.” Et si je n'arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j'aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière", a expliqué l'attaquant des Bleus.

Kylian Mbappé a également évoqué sa relation avec Neymar, qui est bonne sur et en dehors du terrain : "Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat. C'était lui (Neymar) la superstar, que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J'ai été bouleversé d'entendre tout ça".

"Messi me surveille"

"Quand je suis revenu au Camp des Loges en août 2018, la première chose que j'ai faite c'est d'aller attraper “Ney” pour lui dire : “Tu as peut-être raté ta Coupe du monde... Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t'inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais « jouer » le Ballon d'Or France Foot cette année car tu n'es pas dans la course, mais je t'assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t'aider", a ajouté l'attaquant du PSG.

L'international français a livré une anecdote sur la course au Soulier d'Or l'an dernier avec Lionel Messi : "En fin de saison dernière, plutôt que de me mettre la tête sous le pelouse et d'attendre tranquillement la fin de la saison, moi j'ai essayé de me dépasser. Je me suis alors aperçu que je pouvais essayer d'aller chercher ce titre de meilleur buteur européen. [...] Mais, en face, il y avait un client, Messi. J'en mettais deux, il en mettait trois ; j'en mettais trois, il en mettait quatre ! C'était tellement dingue que j'en ai parlé avec Ousmane Dembélé. “Ce n'est pas possible, il le fait exprès ? Il regarde le nombre de buts que je marque ?” “Bien sûr qu'il te regarde !” Je me suis dit : “Ah ouais, quand même, Messi me surveille...” C'est flatteur de voir qu'un tel joueur ne te néglige pas".

Kylian Mbappé a répondu aux critiques sur son attitude : "Les gens pensent que Kylian a changé. Mais c'est faux. Il joue pour être décisif et important pour son équipe. Sauf qu'à dix-sept ou dix-huit ans, tu oses un peu moins aller au bout de tes actions car tu n'as encore rien montré, tu n'as pas encore la légitimité pour t'affranchir de tout ça. Il faut respecter une certaine forme de hiérarchie et donner son ballon aux plus forts. Désormais, c'est à moi que l'on donne la balle et je prends davantage ma chance car j'ai prouvé. C'est juste ça. [...] La perception du gars qui est obnubilé par le but et qui se moque de tout ce qui se passe autour est une perception fausse. [...] Les buts, c'est bien pour les enfants qui ne retiennent que ça. En revanche, les plus grands, ceux qui s'y connaissent un peu plus, ne s'arrêtent pas qu'aux stats".