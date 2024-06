Kylian Mbappé sans "classe" ? Daniel Riolo recadre le PSG

Daniel Riolo n’apprécie pas la sortie du Paris Saint-Germain traitant Kylian Mbappé d’un joueur qui "n’a absolument aucune classe".

Après son départ du PSG, Kylian Mbappé a signé au Real Madrid pour les cinq prochaines saisons. Mais la séparation du Bondynois avec le club francilien n’est pas digérée par le club champion de France. Paris a d’ailleurs attaqué le meilleur buteur de son histoire quand ce dernier a fait une sortie médiatique, mardi, sur sa situation difficile au PSG.

Le PSG s’en prend à Mbappé

En conférence de presse, mardi, avant le match amical entre la France et le Luxembourg (mercredi), Kylian Mbappé a évoqué sur sa saison compliquée au PSG où il a été écarté du groupe l’été dernier. « On me l'a dit, on me l'a fait comprendre. On me l'a dit en pleine face. C'était très clair, on m'a parlé violement. J'étais persuadé que je n'allais pas jouer (avec le PSG, Ndlr). Luis Campos et Luis Enrique m'ont sauvé. Sans eux, je n'aurais jamais remis un pied sur le terrain. C'est la vérité c'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif…», avait déclaré le joueur.

Mais le PSG n’a pas tardé à répondre à son désormais ex-joueur. Le club a d’abord refusé d’émettre un quelconque commentaire, mais une source proche du club citée par RMC Sport affirme que Kylian Mbappé « n'a absolument aucune classe ». Celle-ci a ajouté en précisant que « Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais dicté la moindre décision à l'équipe. Luis Enrique l'a même dit lui-même mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c'était la vérité ».

Riolo s’en prend encore à Nasser Al-Khelaïfi

S’il a traité le président du PSG d’incompétent, Daniel Riolo s’en prend une nouvelle fois au dirigeant qatari. Même s’il estime que ce n’est « peut-être pas le bon moment » pour que Mbappé évoque ce sujet, le journaliste ne jette quand même pas la pierre à l’ancien Monégasque. Il déplore le traitement du traitement du PSG envers l’attaquant, le traitant de sans classe.

« Je pense à des gens qui sont supporters du PSG: entre un Mbappé qui manque de classe et un Mbappé en forme contre Dortmund, on choisit quoi? Je pense que tout le monde aurait voulu qu'il soit en forme contre Dortmund, et on ne l'a pas laissé être en forme », a lancé Riolo dans l’After Foot.

« Le coupable de tout ça, c'est Nasser Al-Khelaïfi. Mbappé, une fois qu'on a dit qu'il n'avait pas de classe, ça change quoi? Ça change quoi au fait qu'on a perdu en demi-finale contre une équipe à notre portée? Il aura de la classe au Real Madrid, comme par hasard. La classe, ça se provoque. On est classe avec les gens classe. On n'est pas classe avec les gens pas classe. Je ne pense pas que Nasser Al-Khelaïfi soit quelqu'un de raffiné, de classe. C'est un type tout à fait quelconque d'un point de vue moral. Il n'y a pas de raison que Mbappé soit classe avec des gens pas classe », a ajouté l’éditorialiste RMC.