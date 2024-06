France - Luxembourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La France est au duel avec le Luxembourg, mercredi, en marge de la préparation à l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

En rassemblement depuis le mercredi 29 mai dernier, les Bleus vont livrer leur premier match afin de bien préparer leur entrée en lice à l’Euro 2024, qui se jouera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Pour ce faire, les partenaires de Kylian Mbappé donnent rendez-vous au Luxembourg, ce mercredi, au Stade Saint-Symphorien de Metz.

Les Bleus pour jauger leur niveau d'avant-Euro

Après une trêve internationale mitigée au cours du mois de mars, les protégés de Didier Deschamps retrouvent le terrain ce mercredi 5 juin. Corrigés par l’Allemagne (0-2) et vainqueurs au forceps du Chili (3-2) en mars lors des matchs amicaux, les Bleus reviennent pour se mettre en confiance avant le début du Championnat d’Europe en Allemagne. S’ils ont fait un parcours lumineux lors des éliminatoires, les finalistes de la dernière Coupe du monde envisagent de faire une bonne compétition pour espérer un troisième sacre 24 ans après leur dernier remporté l’an 2000. Mais les Bleus seront sans Aurélien Tchouameni contre le Luxembourg, ce mercredi. Le Madrilène est forfait pour l’occasion.

De l’autre côté, le Luxembourg aborde ce match amical dans le but de renverser une des grandes nations du football européen. Non qualifiés pour l’Euro en Allemagne, les Lions rouges disputent ce match pour être en jambe avant la Ligue des Nations en septembre. Mais les deux dernières sorties des hommes de Luc Holtz sont soldées par une défaite contre la Géorgie (2-0) et une victoire contre le Kazakhstan (2-1). L’objectif des Bleus et Rouge est de mettre les Bleus en doute avant qu’ils affrontent le Canada (dimanche 9 juin). Quant à eux, les Luxembourgeois jouent un second match amical contre la Belgique (samedi 8 juin).

Horaire et lieu de match

France – Luxembourg

Match amical

Lieu : Stade Saint-Symphorien, Metz

A 21 heures française

Les compos probables du match France - Luxembourg

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez – Tchouameni, Griezmann, Rabiot – Dembélé, Thuram, Mbappé

Luxembourg : Moris – Jans, Gerson, Martins, Bohnert – Martins, Barreiro, Olesen, Sinani, Borges – Rodrigues

Sur quelle chaîne suivre le match France - Luxembourg

La rencontre entre la France et le Luxembourg sera à suivre ce mercredi 5 juin 2024 à partir de 21 heures sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyTF1, ainsi que sur le service Molotov.