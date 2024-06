PSG, le bel hommage de Kylian Mbappé à Luis Enrique après son départ

Parti du PSG, Kylian Mbappé a rendu un vibrant hommage à son désormais ex-entraîneur Luis Enrique.

C’est un secret de polichinelle : Kylian Mbappé n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Âgé de 25 ans, le capitaine de l’Equipe de France s’est officiellement engagé avec le Real Madrid pour les cinq prochaines années. Mais le Bondynois n’oublie pas les bonnes vibrations que lui a procurées Luis Enrique pendant la saison 2023-2024.

Mbappé fait la différence entre Luis Enrique et Didier Deschamps

Ce mercredi soir, la France joue contre le Luxembourg en match amical dans le cadre de la préparation pour l’Euro 2024 en Allemagne. Présent en conférence de presse avec son sélectionneur Didier Deschamps, l’attaquant qui a évoqué son soulagement d’avoir quitté Paris, a tenu quand même à établir la différence entre son sélectionneur national et son entraîneur en club. Là, le Bondynois n’a pas manqué de jeter des fleurs aux deux techniciens qu’il admire.

« Ce sont deux philosophies complétement différentes. Mais ce sont deux très bons entraîneurs, qui contribuent à élargir ma palette. Ce sont deux champions. Avec Enrique, c'est un football de possession, plus contrôlé. Il aime que tu saches quoi faire sur le terrain. Avec Deschamps, il est rigoureux tactiquement mais laisse plus de liberté au niveau offensif. J'étais bien à l'aise avec Enrique. C'est juste une approche du jeu différente. Deschamps pense que ne pas avoir le ballon n'est pas un problème. Cela parle moins à avoir Enrique, sa priorité est d'avoir le ballon. En football de club, tu as beaucoup plus le temps d'élargir et de peaufiner ton style à toi », a déclaré Kylian Mbappé.

"Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé"

Après sa décision de l’été dernier de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a été écarté du groupe pendant la trêve estivale. Mais le Bondynois a été réintégré plus tard, notamment après le match contre Lorient (0-0) dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Interrogé sur ce moment compliqué, le nouveau joueur de la Maison Blanche a souligné que le directeur sportif et l’entraîneur du PSG ont été ses secours pour qu’il retrouve les terrains.

« On me l'a dit, on me l'a fait comprendre. On me l'a dit en pleine face. C'était très clair, on m'a parlé violement. J'étais persuadé que je n'allais pas jouer (avec le PSG, Ndlr). Luis Campos et Luis Enrique m'ont sauvé. Sans eux, je n'aurais jamais remis un pied sur le terrain. C'est la vérité c'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif. Je n'ai aucun problème à venir baisser la garde ici et dire que cette saison était moins bonne que mes standards. L'année prochaine, je ne me contenterai pas d'une année comme ça », a ajouté le capitaine des Bleus.