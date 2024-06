"Président incompétent", Al-Khelaïfi prend cher pour Mbappé

Le président du Paris Saint-Germain est vivement critiqué pour sa mauvaise gestion dans le transfert de Mbappé.

Après sept ans au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a officiellement quitté le club après la fin de son contrat cet été. Nasser Al-Khelaïfi, président du club francilien, est accusé d’être responsable du départ libre du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Sans langue de bois, Daniel Riolo sort de son mutisme et accuse le dirigeant qatari qu’il traite d’incompétent.

NAK a ruiné le PSG, selon Daniel Riolo

Libre de tout contrat, Kylian Mbappé s’est engagé avec le Real Madrid jusqu’en 2029. L’annonce officielle a été faite, lundi soir, par la Maison Blanche. Selon Daniel Riolo, éditorialiste RMC, Nasser Al-Khelaïfi est celui qui a fait le plus de mal à la formation francilienne. Si des gens accusent Mbappé de ne pas avoir renouvelé son contrat, le journaliste estime que c’est le président qui a commis la plus grosse bévue en ne vendant pas le joueur le plus tôt afin de récupérer ne serait-ce qu’une miette.

Getty/GOAL

« L’institution, quand elle est mal incarnée, quand elle est trainée dans la boue par un président incompétent… Celui qui a fait le plus de mal à l’institution PSG, ce n’est pas Mbappé, c’est Monsieur Nasser Al-Khelaïfi, cet incompétent de président qui n’a pas vendu le joueur quand il fallait le vendre, qui a fait la merde qu’il a fait en le gardant pour le laisser partir libre, qui a impliqué un président de la République, qui a fait voyager sa mère à qui il a promis des milliards… et sa mère elle les a pris les milliards! Ils ont tous fait de la merde, mais le principal responsable, ça reste le président », a déploré l’éditorialiste dans l’After Foot sur RMC.

L'article continue ci-dessous

L’intelligence de Nasser remise en cause

Alors qu’il avait refusé de renouveler son bail l’été dernier, Kylian Mbappé a été placé dans le loft par les dirigeants. Mais pour Riolo, si le président était intelligent et capable de gérer une institution et un joueur de haut rang, aurait mieux fait de vendre le Bondynois le plus tôt.

Getty Images

« Gérer un club de foot, c’est une folie. Gérer Mbappé, c’est une double folie. C’est très compliqué. Donc quand c’est compliqué et que t’es intelligent - si t’es intelligent - tu te dis: 'On ne s’est pas sorti de cette situation, on fait une dernière année, on sait que de toute façon l’équipe sera moins forte sans lui donc on va se coucher car on ne peut pas faire autre chose et on fait une sorte de mariage de raison.' Je n’ai pas défendu son attitude, je n’aime pas la starification à l’extrême. Mais quand tu fais une connerie, il faut réparer », a ajouté Daniel Riolo.