Le PSG enrage contre Mbappé après sa sortie médiatique

Le PSG a répondu de manière cinglante à Kylian Mbappé, mardi, après sa sortie médiatique sur ses derniers mois dans la capitale française.

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Le transfert du Bondynois au Real Madrid a en effet, été officialisé, dans la soirée du lundi. Quelques heures, le désormais ex-joueur du PSG a fait des révélations sur les derniers mois de son passage dans la capitale française. Mais sa sortie n’a pas plu au PSG qui n’a pas tardé à sortir ses griefs contre Mbappé.

Kylian Mbappé évoque son calvaire au PSG

Kylian Mbappé n’est plus Parisien certes mais son histoire avec le PSG est encore loin d’être terminée. Les deux parties sont d’abord impliquées dans un contentieux qui concerne le payement de certains salaires et primes au Bondynois. Une affaire qui confirme encore plus la rupture des relations entre le capitaine de l’Equipe de France et la direction parisienne. Présent en conférence de presse ce mardi en marge de France – Luxembourg, Kylian Mbappé a révélé le calvaire qui a été le sien la saison écoulée depuis qu’il a informé le PSG qu’il ne prolongerait pas cet été.

« On m'a fait comprendre que je ne jouerais pas avec Paris, on me l'a dit en pleine face, on m'a parlé violemment, on me l'a dit. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C'est la vérité, c'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif », a confié le Tricolore.

Le PSG dézingue Mbappé

Même s’il n’a pas nommé Nasser Al-Khelaifi, c’est clairement un règlement de comptes de Mbappé visant le président parisien. Et la réponse du club ne s’est pas fait attendre. Sondé par l’AFP, le PSG a d’abord refusé d’émettre un quelconque commentaire mais une source proche du club affirme que Kylian Mbappé « n'a absolument aucune classe ».

Selon cette source, citée par RMC Sport, le président du PSG n’aurait jamais donné des directives à Luis Enrique sur son équipe. « Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais dicté la moindre décision à l'équipe. Luis Enrique l'a même dit lui-même mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c'était la vérité », déclare-t-elle.