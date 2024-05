Kylian Mbappé révèle la tâche "magique" qui l’attend au Real Madrid

Encore quelques jours et Kylian Mbappé ne sera plus officiellement un joueur du Paris Saint-Germain.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le dénouement est finalement connu pour Kylian Mbappé depuis un peu plus d’une semaine. Le joueur a lui-même annoncé officiellement qu’il quitte gratuitement le PSG pour une nouvelle aventure.

Mbappé part, le PSG s’en moque

Dans une vidéo d’environ quatre minutes la semaine écoulée, Kylian Mbappé officiellement annoncé son départ du club de la capitale française où il a passé sept années en tant que footballeur. « Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C’est beaucoup d’émotions. J’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde », avait-il déclaré.

Mais le Paris Saint-Germain ne taille pas d’importance à l’annonce de son meilleur buteur puisque les dirigeants parisiens auraient été informés comme tout le monde dans la vidéo sur les réseaux sociaux que le joueur quitte le club. Alors que les Ultras ont rendu hommage à l’ancien Monégasque, quant à lui, le club francilien n’a rien prévu pour rendre hommage à Mbappé. Le fait que Mbappé snobe Nasser Al-Khelaïfi dans la liste des remerciements est toujours mal digéré à l’interne.

Mbappé s’attend à une suite de carrière "magique"

Si GOAL France avait indiqué que Kylian Mbappé avait voulu être présenté au Real Madrid avant l’Euro 2024 en Allemagne, la nouvelle a été confirmée ce vendredi par Marca. Le Bondynois envisagerait de vite en finir avec le club francilien afin de se concentrer sur ses prochaines missions. Présent à l’inauguration de sa statue de cire dans l’antenne berlinoise du célèbre musée Madame Tussauds, Kylian Mbappé en a profité pour se prononcer sur la suite de sa carrière, notamment l’Euro et son futur club.

« Oui, je suis excité, parce que je suis quelqu’un qui regarde souvent devant, explique-t-il à Quotidien. Tu regardes ce qui t’attend et pas ce que tu as laissé. C’est peut-être une qualité ou un défaut mais c’est comme ça que je suis. Je sais que ce qui m’attend va être magique », a déclaré l’attaquant et meilleur buteur de l’histoire du PSG.