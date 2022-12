Kylian Mbappé finit meilleur buteur de la Coupe du Monde

Avec 8 réalisations à son actif, Kylian Mbappé a terminé meilleur réalisateur de la Coupe du Monde.

Après la finale de Mondial perdue avec la France contre l’Argentine, Kylian Mbappé a reçu un prix de consolation. Il a obtenu le Soulier d’Or, celui qui récompense le meilleur buteur de la compétition.

Mbappé finit devant Messi

Mbappé a claqué 8 buts durant cette épreuve. Il devance Lionel Messi, son rival du soir, et succède au palmarès à Harry Kane.

L’attaquant français était derrière son coéquipier au PSG avant la finale, mais il a fini par le devancer en inscrivant un triplé durant cet ultime rendez-vous. Il est le tout premier joueur de l’histoire à réussir cette prouesse depuis l'Anglais Geoff Hurst en 1966. Par ailleurs, il rejoint Pelé (1958, 1970), Vava (1958, 1962), Breitner (1974, 1982) et Zidane (1998, 2006) comme joueurs ayant marqué dans deux finales différentes de Coupes du Monde.

Mbappé, déjà 12 buts en Coupe du Monde

Mbappé n’est que le second français a finir meilleur buteur d’une Coupe du Monde après Just Fontaine. Ce dernier avait été sacré en 1958 avec 13 pions.

8 buts en une phase finale de Coupe du Monde c’est autant que le Brésilien Ronaldo lors de l’édition 2002.

Si on prend en compte ses réalisations de l’édition précédente, le Bondynois en totalise 12 désormais dans la plus belle des compétitions. Il n’est que le 15e joueur à afficher un nombre à deux chiffres en terme de réalisations en Coupe du Monde. Et, à 23 ans, il est le plus jeune de l’histoire à atteindre ce seuil, dépassant l’Allemand Gerd Muller (24 ans).