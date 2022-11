Quels sont les joueurs qui ont marqué un triplé, un quadruplé et un quintuplé lors d'une Coupe du monde de football ?

Découvrez les joueurs qui ont fait trembler plusieurs fois les filets lors d'un match de Coupe du monde.

Le Qatar accueille du 20 novembre au 18 décembre 2022 la 22e édition de la Coupe du monde du football. Et certains joueurs se sont particulièrement illustrés en marquant plusieurs fois au cours d'un seul et même match.

Qui est le premier joueur à avoir marqué un triplé lors d'une Coupe du monde ?

Le premier joueur à avoir inscrit un triplé lors d'une Coupe du monde est Bert Patenaude lors de la Coupe du monde 1930. L'Américain a marqué les trois buts de son équipe (10e, 18e, 50e) lors d'une victoire contre le Paraguay le 17 juillet 1930 en phase de groupes.

Depuis, et avant l'édition qatarienne, on a assisté à 44 triplés en Coupe du monde.

Quel joueur a marqué le triplé le plus rapide lors d'une Coupe du monde ?

L'attaquant hongrois Laszlo Kiss a marqué le triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde le 15 juin 1982 lors de la victoire de la Hongrie contre le Salvador (10-1).

Entré en jeu à la 55e minute, Kiss a marqué trois buts en l'espace de 7 minutes (70e, 73e, 77e). Il est également le remplaçant le plus prolifique en Coupe du monde.

Concernant le triplé le plus rapide depuis le coup d'envoi d'un match, il a été réalisé en 24 minutes par l'Autrichien Erich Probst lors du match Autriche-Tchécoslovaquie le 19 juin 1954 (4e, 21e, 24e).

Qui est le seul joueur à avoir inscrit un triplé lors d'une finale de Coupe du monde ?

Le seul joueur à avoir marqué trois buts lors d'une finale de Coupe du monde est l'Anglais Geoff Hurst le 30 juillet 1966 lors du match Angleterre-Allemagne de l'Ouest.

Hurst a marqué à la 18e minute puis deux fois en prolongation : à la 98e et à la 120e minute. C'est le joueur qui a mis le plus de temps à inscrire un triplé lors d'un match (102 minutes).

Qui sont les joueurs qui ont réalisé le triplé parfait ?

Le triplé parfait consiste à inscrit un but du pied gauche, un but du pied droit et un but de la tête. Cette performance n'a été réalisée que deux fois. Le premier a été Geoff Hurst lors de la finale de la Coupe du monde 1966 et le deuxième a été l'Allemand Gerd Müller le 10 juin 1970 lors de R.F.A.-Pérou.

Le Suisse Xherdan Shaqiri est le seul joueur à avoir inscrit un triplé du pied gauche (le 25 juin 2014 lors de Suisse-Honduras) et deux joueurs ont inscrit un triplé de la tête : le Tchécoslovaque Tomas Skuhravy (lors de Tchécoslovaquie-Costa Rica, le 23 juin 1990) et l'Allemand Miroslav Klose (lors d'Allemagne-Arabie saoudite, le 1er juin 2002).

Qui sont les joueurs qui ont marqué plusieurs triplés en Coupe du monde ?

Seulement quatre joueurs sont parvenus à réaliser deux triplés : le Hongrois Sandor Kocsis (deux fois en 1954), le Français Just Fontaine (deux fois en 1958), l'Allemand Gerd Müller (deux fois en 1970), l'Argentin Gabriel Batistuta (une fois en 1994 et une fois en 1998).

Qui est le plus jeune joueur à avoir inscrit un triplé lors d'une Coupe du monde ?

Il s'agit du Brésilien Pelé qui était âgé de 17 ans et 244 jours lors de la demi-finale de la Coupe du monde 1958 disputée entre le Brésil et la France le 28 juin en Suède (5-2).

Qui est le joueur le plus âgé à avoir inscrit un triplé lors d'une Coupe du monde ?

Le plus vieil auteur d'un triplé lors d'un Mondial est le Portugais Cristiano Ronaldo. Il était âgé de 33 ans et 130 jours le 15 juin 2018 lors du match Portugal-Espagne (3-3).

Qui est le premier joueur à avoir inscrit un quadruplé lors d'une Coupe du monde ?

Le premier joueur à avoir inscrit quatre buts lors d'un match de Coupe du monde est le Polonais Ernest Wilimowski le 5 juin 1938 lors de Pologne-Brésil. Malgré son quadruplé, la Pologne s'inclina 6-5 après prolongation.

Cinq autres joueurs ont inscrit un quadruplé : le Brésilien Ademir (lors de Brésil-Suède, le 9 juillet 1950), le Hongrois Sandor Kocsis (lors de Hongrie-Allemagne de l'Ouest, le 20 juin 1954), le Français Just Fontaine (lors de France-Allemagne de l'Ouest, le 28 juin 1958), le Portugais Eusébio (lors de Portugal-Corée du Nord, le 23 juillet 1966) et l'Espagnol Emilio Butragueño (lors d'Espagne-Danemark, le 18 juin 1986).

Qui est le premier joueur à avoir inscrit un quintuplé lors d'une Coupe du monde ?

Avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, un seul joueur est parvenu à marquer cinq buts lors d'un match de Coupe du monde.

Il s'agit du Russe Oleg Salenko lors d'une victoire 6-1 de son pays contre le Cameroun le 28 juin 1994.

