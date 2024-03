Kylian Mbappé assume ses responsabilités après la défaite des Bleus

Deux jours après la défaite contre l’Allemagne, Kylian Mbappé s’est présenté devant les médias pour apaiser les tensions et promettre un rebond.

Déjà présent jeudi dernier à la veille du match contre l’Allemagne, Kylian Mbappé était de nouveau présent devant les journalistes pour animer une conférence de presse. Ce n’était pas prévu mais la star des Bleus a jugé utile de prendre la parole publiquement. L’idée était de désamorcer la situation de crise, assumer ses responsabilités comme capitaine et promettre un réveil de l’équipe dès le match de mardi contre le Chili.

Mbappé endosse son rôle de capitaine

« Venir en conférence de presse, c’est ma responsabilité de le faire. Encore plus après une défaite. Si on avait gagné, je ne serais pas venu. Mais en cas de défaite, il faut assumer la responsabilité de venir ici », a-t-il commencer par d’emblée pour expliquer le motif de sa venue.

L’équipe de France est passée à côté de son sujet face à la Mannschaft. Comme capitaine, Mbappé a été parmi les premiers à être montré du doigt, surtout que sa prestation a été assez neutre. Pour l’intéressé, ce n’est pas un problème que d’être critiqué. « C’est notre vie d’être critiqué et encore plus les cadres. Et je préfère que ça soit moi qui soit critiqué. Mais le match est passé, et on doit montrer une réaction. Ce qu’on a fait pas ce n’était pas suffisant. Il ne faut pas les négliger ».

« Réagir pour ne pas laisser le doute s’installer »

S’il admet que les patrons de l’équipe ont été discrets à Lyon, le Parisien affirme tout de même que ce n’était pas le seul domaine où les Tricolores ont failli. « Ce n’était pas assez. Je pense aussi qu’on a été dépassés. Le leadership a été défaillant, mais il y a d’autres aspects où on a été dépassés. On n’a pas été au niveau dans de nombreux aspects. A nous de réagir des demain pour ne pas laisser le doute s’installer ».

Ce faux-pas concédé est fâcheux, mais Mbappé ne veut pas s’alarmer outre-mesure. « Du doute ? Non, on n’a pas douté, a-t-il assuré. Bien sur qu’on a mal joué. On a des pris roustes avant et après on a fait de belles compétitions. Les matches amicaux te donnent des indications, qu’il ne faut pas négliger, mais il n’y a pas de vérité absolue ».

« Se servir de cette défaite comme moteur »

Il veut aussi croire que cet accroc soit une bonne chose pour la suite : « Si ce match peut nous servir, on reviendra ici le 14 juillet on se dira que c’est sympa d’avoir pris une baffe contre l’Allemagne. Mais maintenant, on a juste perdu contre l’Allemagne, et il faut s’en servir comme moteur ».

Mbappé a par ailleurs indiqué que lui et ses coéquipiers restent sûrs de leurs qualités et convaincus de pouvoir rebondir. « On ne va pas jeter tout ce qu’on a fait avant pour un match amical. Même si, comme je l’ai dit, y a eu pas mal d’enseignements pour le futur. Mais on ne va pas tirer sur les gars après un match perdu. On est toujours soudés, unis, remplis de confiance et de sérénité ».

Il ne veut pas se reposer

Enfin, il a conclu en clamant qu’il était prêt à disputer un autre match en entier, surtout qu’il est frais en ce moment en raison d’un temps de jeu moins fourni en club. « C’est une fierté sans nom de jouer en équipe de France. Tant que je serai apte pour le faire, je ne refuserai jamais l’équipe de France. Je veux être prêt tout le temps. C’est comme ça qu’on devient meilleur. Si le coach me met bien sûr que je veux jouer. »