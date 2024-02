Kvaratskhelia au PSG, c'est validé

L'agent de Khvicha Kvaratskhelia a révélé que son client faisait l'objet d'un intérêt important pour un transfert.

Naples est en pleine crise. Avec déjà son troisième entraîneur de la saison et des kilomètres de retard en Serie A, le champion en titre est dans la tourmente et risque de connaître un été encore plus mouvementé.

Osimhen disposerait d'une clause libératoire de 130 millions d'euros, ce qui permettrait à Naples de disposer de beaucoup d'argent, mais son départ serait difficile à avaler. Toutefois, Osimhen ne sera probablement pas le seul grand départ estival chez les Partenopei. Le milieu de terrain Piort Zielinski devrait rejoindre l'Inter sur la base d'un transfert gratuit et l'ailier vedette Khvicha Kvaratskhelia pourrait également partir. Surnommé "Kvaradona" en raison de ses performances exceptionnelles la saison dernière, le Géorgien a eu du mal à retrouver son niveau cette saison.



Le nouvel entraîneur de Naples, Francesco Calzona, a récemment déclaré à propos de ses difficultés : "En ce qui me concerne, il fait tout ce qu'il peut pour faire ce que je lui demande. Peut-être qu'il se concentre tellement qu'il perd son imagination. Je pense qu'il va bientôt nous donner un coup de main, je suis content de sa disponibilité et cela me fait du bien d'espérer."

Kvaratskhelia va-t-il partir ?

Les spéculations sur le transfert du joueur de 23 ans vont bon train depuis l'été dernier. Arsenal et Barcelone le convoitent depuis un certain temps, tandis que le PSG se serait ajouté à la liste des prétendants.

L'article continue ci-dessous

Son agent Mamuka Jugeli n'a pas fait grand-chose pour désamorcer la situation. Au contraire, ses derniers commentaires ne feront qu'alimenter les rumeurs autour de son client. Interrogé par le média russe Championat, Mamuka n'a pas mâché ses mots au sujet des liens entre Kvaratskhelia, le FC Barcelone et le PSG.

"Barcelone et le PSG ? Bien sûr, il y a des offres pour Khvicha de la part de grands clubs. Regardez-le ! Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de propositions ? En mai, les choses seront plus claires". Kvaratskhelia est encore sous contrat avec Naples jusqu'en 2027.