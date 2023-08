Kroos atomise l'Arabie saoudite... mais ménage Cristiano Ronaldo

Kroos s'en prend à ceux qui courent après l'argent des transferts saoudiens, mais il est prêt à laisser son ancien coéquipier s'en tirer à bon compte.

La superstar portugaise Ronaldo a lancé la tendance des transferts au Moyen-Orient en s'associant à Al-Nassr dans la foulée de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il a depuis été rejoint par des joueurs comme Neymar, Sadio Mane, Fabinho, Karim Benzema, Ruben Neves, Alex Telles, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly, Marcelo Brozovic, Roberto Firmino et Jordan Henderson, tandis qu'un transfert à prix élevé de la superstar de Liverpool Mohamed Salah pourrait encore avoir lieu.

Le vainqueur de la Coupe du monde Kroos insiste sur le fait qu'il ne suivrait jamais une voie similaire. On se demande pourquoi des joueurs au sommet de leur carrière ont choisi de s'éloigner des plus grandes divisions nationales et de la Ligue des champions en Europe.