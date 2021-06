Malgré une prestation en demi-teinte face au Portugal, Jules Koundé n’a aucun souci avec le fait de se produire comme latéral droit.

Alors qu’il évolue en tant qu’arrière central au sein de son club du FC Séville, Jules Koundé occupe le poste de latéral droit depuis qu’il a rejoint l’équipe de France. C’est ainsi qu’il a été aligné en match de préparation et c’est ainsi qu’il a joué mercredi contre le Portugal (2-2).

Face à la Seleçao, l’ancien bordelais n’a pas été trop à son aise. S’il n’a pas été catastrophique, il s’est quand même rendu coupable sur le deuxième pénalty concédé. Il a aussi longtemps paru en souffrance, ratant notamment quelques gestes faciles. Sa fin de match a été un peu plus rassurante quand il s’est alors attelé à surtout bien défendre.

« On est là pour répondre présent »

Dire que ce ne fut pas une grande réussite comme première titularisation est un doux euphémisme. L’intéressé essaye cependant de relativiser, garder le positif et assurer en outre qu’il continuera à répondre présent lorsque le sélectionneur fera appel à ses services et au poste où on le lui demandera. « On est tous ici pour s'adapter au mieux à ce que demande le sélectionneur, a-t-il indiqué en conférence de presse ce jeudi. S'il fait appel à nous pour jouer à un poste différent, c'est qu'il a ses raisons et pense qu'on est capable de le faire. On est là pour répondre présent ».

L'article continue ci-dessous

Koundé ne baisse pas les bras donc. En même temps, il reconnait qu’il doit encore progresser, notamment dans son apport offensif. «Latéral, c'est un poste différent de défenseur central qui nécessite un apport offensif conséquent. Ça passe par la répétition et les automatismes que j'ai peut-être plus en club qu'en sélection », a-t-il déclaré.

« Avec Tolisso, on n’était pas à nos postes de prédilection »

Mercredi, l’entente entre Tolisso sur le flanc droit a aussi semblé perfectible. Koundé l’avoue, tout en avançant des circonstances atténuantes : « On a plutôt travaillé défensivement, on l'a plutôt bien fait. On n'a pas été mis en difficulté. Nous n'étions pas à nos postes de prédilection. On a fait du mieux qu'on pouvait. Offensivement, ça a été plutôt difficile pour nous mais défensivement, on a fait du bon travail ».

A la question s’il considérait désormais comme un arrière droit en sélection, l’arrière sévillan a répondu : « Je ne saurai pas vous dire. Mon poste de base est défenseur central, le sélectionneur est au courant. Il sait que je peux évoluer à ce poste (latéral droit) et m'y adapter. En y jouant peu, j'ai peu d'automatisme mais j'essaie de répondre présent ». Enfin, pour ce qui est de la concurrence à ce poste, l’ancien capitaine des Bleuets a affirmé qu’elle restait saine : « ce n'est pas quelque chose dont on discute (avec Pavard et Dubois). Chacun fait de son mieux. Je suis à la disposition du coach s'il fait appel à moi ».