Koeman insiste auprès de Bartomeu pour recruter Wijnaldum au Barça

Le Néerlandais est une priorité pour l'entraîneur et Barcelone qui attend les départs d'Arturo Vidal et Luis Suárez pour faire une offre à Liverpool.

Le cherche à renforcer son milieu de terrain après le départ d'Ivan Rakitic au et le départ présumé d'Arturo Vidal, dans les prochains jours, selon toute vraisemblance vers l' , et l'heureux élu est Georginio Wijnaldum. Selon les informations de Goal, le milieu de terrain néerlandais de 29 ans est une demande expresse de Ronald Koeman pour son nouveau projet et ce dernier insiste sur son recrutement.

L'entraîneur néerlandais veut avoir le joueur le plus tôt possible car il le considère comme une priorité pour son projet et espère que l'opération pourra être clôturée avant que le Barça ne commence la compétition et, bien sûr, avant que le marché des transferts ne se ferme le 5 octobre prochain. C'est une signature structurelle importante pour l'ancien sélectionneur des et il ne peut pas attendre le mois de janvier pour compter sur Georginio Wijnaldum dans son effectif.

Une nouvelle colonie néerlandaise au Barça ?

L'article continue ci-dessous

De son côté, le club est déterminé à répondre à cette demande mais n'a pas encore entamé de négociations comme l'a expliqué Goal mercredi. Pourquoi les pensionnaires du Camp Nou n'ont-ils pas encore appelé leurs homologues d'Anfield ? La réponse est simple, au Barça il faut d'abord laisser partir des joueurs avant de recruter et le club attend d'officialiser les départs de Luis Suárez et Arturo Vidal. L'idée est de libérer une partie du budget occupé par ses joueurs dont le salaire est élevé avant de se lancer sur le marché.

Plus d'équipes

Georginio Wijnaldum a été un élément clé des récents succès de mais son contrat prend fin en juin 2021, il n'a pas renouvelé et cela pourrait faciliter la négociation qui pourrait se clôturer autour de 15 ou 20 millions d'euros. Pendant ce temps, le joueur se concentre sur l'équipe nationale néerlandaise et préfère ne pas donner d'indices sur les rumeurs l'envoyant au Camp Nou. "Ce ne sont que des rumeurs, pour le moment je ne peux rien dire", a-t-il déclaré.

Outre, le milieu de terrain de Liverpool, Memphis Depay, ancien protégé de Ronald Koeman avec les Pays-Bas, a lui aussi été annoncé en partance du côté du FC Barcelone. Concernant, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais tout est à prendre au conditionnel pour le moment. Mais Ronald Koeman n'hésitera pas à s'appuyer sur des joueurs en qui il a confiance et qui ont déjà répondu à ses attentes par le passé.