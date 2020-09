Rivaldo : "Neymar n'a aucune raison de rejoindre le chaos au Barça"

L'ancienne star du FC Barcelone estime que Neymar ferait mieux de rester au PSG, plutôt que de retourner au sein d'un Barça plongé dans la crise.

Neymar n'a aucune raison de rejoindre le «chaos» qui règne au , selon Rivaldo. L'ancienne joueur brésilien a déclaré que son compatriote faisait le bon choix de carrière en restant avec le , alors qu'un possible retour au Camp Nou pour la superstar sud-américaine a encore été évoqué au début de l'été

À un moment donné, Neymar était même très ouvert à l'idée de retourner dans un environnement familier. Le Barça était prêt à pardonner et à oublier et est allé jusqu'à entamer des pourparlers de transfert avec ses rivaux européens du PSG, réticents à se séparer d'un joueur acheté pour le montant record de 222 millions d'euros.

"Je pense que Neymar doit être félicité pour avoir atteint la finale de la C1"

Le joueur de 28 ans a cependant traversé ces luttes et a guidé ses employeurs actuels vers la finale de la en 2019-20. Le a néanmoins mis un terme aux rêves du PSG à Lisbonne, mais les géants de la devraient être de sérieux prétendants à la gloire européenne la saison prochaine.





Dans cet esprit, et alors que Barcelone lutte contre les incendies sur et hors du terrain alors qu'ils cherchent à empêcher Lionel Messi de partir, Rivaldo ne voit aucune raison pour laquelle Neymar voudrait envisager de quitter Paris pour rejoindre la Catalogne. Bien au contraire... Comme il l'a confié à Betfair.

"Après tout ce qu'il a vécu depuis son arrivée au PSG, je pense que Neymar doit être félicité pour avoir atteint la finale de la Ligue des champions après trois saisons avec le club. Il a vécu une période difficile en après avoir tenté de retourner à Barcelone, hué dans son propre stade, mais il a réussi à renverser la vapeur et je l'admire à cause de cela. Aujourd'hui, il est totalement concentré sur le club et joue bien, donc les fans le soutiennent. Il n'a aucune raison de quitter le club maintenant, surtout compte tenu du chaos au Barca", a ainsi estimé Rivaldo, qui estime que Paris n'a pas besoin de procéder à de nombreux ajustements sur le marché des transferts cet été.

"Le PSG ne devrait pas apporter trop de changements à son équipe pour la saison prochaine, donc leur compréhension s'améliorera un peu plus et ils devraient être à nouveau de bons prétendants en Ligue des champions", a-t-il ajouté. Pour rappel, Neymar est sous contrat au PSG jusqu'à l'été 2022.