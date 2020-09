OL - Memphis Depay : "Je n'ai jamais dit que je voulais partir"

Alors que ses propos sont souvent déformés et que son avenir génère nombre de rumeurs ces derniers jours, le Néerlandais a effectué une mise au point.

Triple buteur pour son premier match en depuis le mois de décembre et sa grave blessure au genou, Memphis Depay s'est presque occupé de tout pour offrir une confortable victoire aux siens contre (4-1), en marge de la 2ème journée de . Après la rencontre, le Néerlandais s'est exprimé sur sa situation personnelle.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est ce ses déclarations n'ont pas forcément été rassurantes pour les supporters lyonnais. Ambitieux assumé, l'ancien joueur de avait en effet laissé entendre que la non qualification du club pour une Coupe d'Europe ne jouait pas en sa faveur...

L'article continue ci-dessous

"Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé"

"Je peux rêver de grands clubs mais je cherche à faire de mon mieux ici. Je ne pense pas que ne pas jouer l'Europe soit un avantage, car, lorsque l'on joue en Coupe d'Europe, on progresse", avait ainsi déclaré le Néerlandais. Ses propos n'avaient pas manqué de faire le tour du web en quelques minutes.

Plus d'équipes

OFFICIEL - Les nouveaux maillots de l'Équipe de France dévoilés

Actuellement en sélection, il a estimé nécessaire de faire une petite mise au point, lors d'un entretien accordé à NOS. "Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé. J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l'avons montré. Je me sens bien dans ma peau, mais j'ai aussi mes rêves. J'ai toujours exprimé cela aussi", a ainsi expliqué Memphis Depay. En d'autres mots, la porte n'est clairement pas fermée...