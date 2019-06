Koeman appuie la candidature de Van Dijk pour le Ballon d'Or

Le sélectionneur des Pays-Bas estime que Virgil Van Dijk présente tous les atouts pour conquérir le Ballon d'Or cette année.

Alors que six longs mois nous séparent encore du verdict, la course pour le Ballon d'Or 2019 est déjà lancée. Dans les médias et les différents journaux spécialisés, on commence déjà à spéculer sur celui qui va soulever le prestigieux trophée individuel. Et pour une fois, ce ne sont pas les noms de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo qui se dégagent dans les sondages.

Ayant été sortis prématurément en Ligue des Champions et ayant seulement remporté le titre domestique avec leurs clubs respectifs, les deux génies n'ont pas les faveurs des pronostics. Il n'est pas impossible qu'ils se relancent prochainement, mais à l'instant T d'autres stars sont mieux placées pour succéder à Luka Modric au palmarès de cette distinction.

Parmi les stars en question il y a Virgil Van Dijk. Le défenseur international néerlandais a impressionné avec durant la saison 2018/19. Une saison ponctuée par un titre de champion d'Europe, avec notamment une prestation très solide en finale contre (2-0). L'ex-joueur de s'est aussi fait remarquer avec sa sélection nationale, signant des performances XXL face à la et l' en Ligue des Nations.

"S'il y a un moment pour le donner à un défenseur, c'est maintenant"

Samedi dernier, après le triomphe à Madrid, le Hollandais a été interrogé à propos de ce prix tant convoité. Ambitieux, il a clamé que cela faisait partie de ses objectifs, et malgré le respect qu'il avait pour Messi, il se voyait bien succéder à Marco Van Basten comme premier néerlandais à gagner le Ballon d'Or.

Van Dijk vise très haut, et son sélectionneur Ronald Koeman l'encourage dans cette optique. Lors d'un chat effectué ce lundi sur le site de la fédération, le patron des Oranje a indiqué que son joueur remplit tous les critères pour être sacré à la fin de l'année : "Il mérite de remporter le Ballon d'Or. Il est généralement décerné aux joueurs qui marquent délivrent des passes décisives, mais s'il y a bien un moment pour le donner à un défenseur, c'est maintenant. À mon avis, Messi est le meilleur joueur, mais je pense aussi que vous devriez gagner de gros trophées avec votre équipe pour être un prétendant". Pour rappel, le dernier défenseur à avoir fait main basse sur ce trophée individuel c'est l'Italien Fabio Cannavaro en 2006.