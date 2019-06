Van Dijk : "Messi devrait gagner le Ballon d'Or, il est le meilleur du monde"

Virgil Van Dijk est un prétendant sérieux au Ballon d'Or mais considère Lionel Messi comme le meilleur.

La star de , Virgil van Dijk, estime que Lionel Messi reste le candidat le plus digne du Ballon d'Or 2019 - tout en admettant qu'il ne refuserait pas cette récompense après ses exploits en Ligue des Champions.



Mais bien qu’il ait eu le dessus sur Messi et Barcelone en demi-finale et gagné la finale face aux Spurs , le joueur estime que l’Argentin reste un meilleur candidat pour la récompense individuelle.



"Je pense que Messi est le meilleur joueur du monde. Il devrait remporter le Ballon d'Or" , a-t-il déclaré à la presse à Madrid après le coup de sifflet final.



"Alors, je n'y pense pas. Mais si je gagne, je le prendrai. Messi devrait le gagner cependant. Il est le meilleur du monde, qu'il soit en finale ou non."



Van Dijk, qui a pris part à la conférence de presse avec sa médaille du vainqueur de la suspendue au cou et une bouteille de bière à la main, a ajouté qu'il espérait que ce titre inciterait Liverpool à faire encore mieux, la saison prochaine, notamment en renversant .



"Nous devrions avoir faim. Cette saison s'est terminée aujourd'hui avec la Ligue des champions" , a-t-il déclaré.



"En juillet, tout le monde commence à zéro et nous repartons. Nous devons à nouveau affronter Manchester City, car je ne pense pas qu'ils vont nulle part. Nous sommes ambitieux et nous voulons ce type de soirées deux ou trois fois par an", a-t-il indiqué.

Vainqueur de sa sixième Ligue des Champions, Liverpool n'a pu remporter le titre en , terminant à un point des joueurs dirigés par Pep Guardiola.