"Klopp pourrait être tenté par le Bayern après le mercato frustrant à Liverpool"

L'ancien milieu de terrain des Reds, Jamie Redknapp, pense que Jurgen Klopp pourrait aller voir ailleurs dès l'été prochain.

Jurgen Klopp pourrait être tenté par une expérience au Bayern Munich à la suite du mercato hivernal frustrant vécu à Liverpool, estime l'ancien capitaine des Merseysiders, Jamie Redknapp.

Liverpool a été confronté à une cascade de blessures en 2020-2021. Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip sont tous indisponibles pour une longue durée. L'équipe de Klopp a été décimée et les Reds ont eu du mal à produire le même niveau de régularité qui les a vus sacrés champions de Premier League pour la première fois la saison dernière.

Les Reds ont pu faire venir Ben Davies et Ozan Kabak de Preston et Schalke lors du dernier jour du mercato, mais bon nombre d'observateurs estiment qu'ils ont attendu beaucoup trop longtemps avant de remédier au manque d'options défensives.

Klopp a admis qu'il ne pouvait pas régler cette situation lui-même après avoir vu son équipe perdre contre Burnley le 21 janvier, comme il l'a déclaré aux journalistes après le match: «Bien sûr, quelqu'un d'autre prend les décisions. C'était toujours comme ça. Si les gens sont surpris par cela maintenant, je ne peux pas les aider. On se demande « pouvons-nous améliorer quelque chose ou non? »Et je fais des recommandations, des trucs comme ça. Mais je ne peux pas dépenser cet argent. Ce n’est pas comme ça. Je ne prends pas ces décisions et je ne l’ai jamais fait. »

Redknapp admet que les commentaires du manager de Liverpool l'ont surpris et a suggéré qu'il pourrait chercher à retourner dans son pays dans un proche avenir à cause de cet épisode. "Je pense que les paroles de Jurgen étaient vraiment intéressantes, a déclaré l'ancien milieu de terrain des Reds à Sky Sports. J'ai ressenti de la frustration avec lui parce qu'il voulait un nouveau joueur. Le problème était de savoir qui Liverpool pourrait acheter pour remplacer Virgil Van Dijk?

"Vous ne pouvez pas dépenser entre 50 et 60 millions pour un joueur sachant qu’en avril, votre meilleur joueur revient d’une blessure. Cela pourrait causer plus de problèmes que cela ne vaut la peine. J'ai été surpris d'entendre ce que Jurgen a dit - et peut-être que dans quelques années, il voudra peut-être partir pour coacher un club comme le Bayern Munich. Cela semble toujours être la vocation de beaucoup de joueurs et de managers allemands. Je pense qu'il y avait un sentiment de frustration chez lui, mais une fois que Liverpool aura retrouvé ses meilleurs joueurs à la fin de la saison, je suis sûr qu'il ira bien", a ajouté Redknapp.