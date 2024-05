Klopp, le retour que personne n'attendait

Jurgen Klopp est pressenti pour faire un retour fracassant au Borussia Dortmund avant son départ imminent de Liverpool.

Klopp a quitté son poste d'entraîneur de Liverpool à la fin de la saison, en raison d'un "manque d'énergie", et des questions ont été soulevées sur ce que l'Allemand allait faire après cela, bien qu'il ait promis de prendre une année loin du jeu. Aujourd'hui, selon The Independent, des rumeurs circulent sur le fait que Klopp pourrait retourner à son ancienne équipe, Dortmund, l'année prochaine - l'équipe qu'il a dirigée entre 2008 et 2015.

Miguel Delaney de The Independent a déclaré : "On parle de plus en plus autour de [Dortmund] de faire revenir l'ancien manager Jurgen Klopp à la tête du football en 2025".

Le retour du roi

Il n'y a aucune indication claire à ce stade, bien que Delaney ait également révélé : "Pour certains à Dortmund, il s'agit du point final inévitable d'une longue période remontant à l'ère glorieuse de 2010-13, avec le club qui réengage constamment des figures familières. Il ajoute que cela n'est pas nécessairement considéré comme une "bonne chose" car les retours de conte de fées ne fonctionnent pas toujours.

Comme à Liverpool, où Klopp a remporté huit trophées, dont la Premier League et la Ligue des champions, l'Allemand est considéré comme un héros à Dortmund. Il a mené le BVB à deux titres de Bundesliga et a atteint la finale de la Ligue des champions, avant de s'incliner à Wembley face au Bayern Munich. S'il revenait au club, ce rôle serait moins exigeant qu'un poste de manager, ce qui signifie que l'actuel entraîneur Edin Terzic pourrait rester aux commandes et que Klopp pourrait avoir la vie plus facile.

Les spéculations sur les transferts mises à part, Liverpool entame les cinq derniers matches de l'ère Klopp, à commencer par un match à domicile contre Tottenham dimanche en Premier League, suivi d'un déplacement à Aston Villa le 13 mai.