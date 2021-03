Klopp futur sélectionneur de l'Allemagne ? Il dit clairement non !

Jürgen Klopp a fait savoir qu'il ne tenait pas à succéder à Joachim Löw qui quittera son poste de sélectionneur de la Mannschaft après l'Euro 2021.

Ce mardi, Joachim Löw a annoncé qu'il ne sera plus le sélectionneur de l'Allemagne après l'Euro 2021.

Et hasard du destin, Jürgen Klopp était aujourd'hui de passage pour la conférence de presse d'avant-match du huitième de finale retour de la Ligue des champions qui se jouera demain entre Liverpool et Leipzig. Et bien évidemment, les journalistes n'ont pas manqué d'interroger Klopp sur son désir de prendre en charge la sélection allemande.

Pourriez-vous devenir sélectionneur l'été prochain ?

« Vous devriez me poser la question différemment. Si vous voulez savoir si je suis disponible pour le poste de sélectionneur cet été, la réponse est non. « Jogi » Löw a fait un incroyable travail pendant toutes ses années. Il est celui qui a occupé le poste pendant le plus longtemps et avec le plus de succès. Je comprends son envie de terminer avec l'Euro puis de passer le relai. Ensuite, un nouveau sélectionneur sera nommé et je suis sûr que la Fédération allemande fera le bon choix car il y a de très bons entraîneurs en Allemagne. »

Vous n'êtes vraiment pas intéressé par le poste ?

« Je viens de vous le dire. C'est non. Après cet été je ne serai pas disponible pour ce poste. »

L'article continue ci-dessous

Quel est votre projet alors ?

« Il me reste trois ans avec Liverpool. Quand vous signez un contrat, vous devez vous y tenir. Quand j'étais à Mayence, je suis allé au bout de mon contrat même si j'avais d'autres sollicitations en Bundesliga et on m'offrait même plus d'argent. Comme je ne suis pas libre, ce n'est pas le bon moment (pour prendre la sélection allemande, n.d.l.r.) et je ne me prends pas la tête avec ça.

Si ce n'est pas vous, qui sera alors le successeur de Löw ?

« Je ne suis pas personne à qui il faut demander ça. J'ai été aussi surpris que vous par l'annonce de Löw aujourd'hui. Mais il reste encore beaucoup de temps pour lui trouver un successeur donc il n'y a rien d'urgent. »