OFFICIEL - Allemagne : Löw arrêtera après l'Euro 2020

Le sélectionneur de la Mannschaft terminera son règne de 17 ans à la tête de l'Allemagne après sa dernière apparition dans un tournoi majeur cet été.

Joachim Löw quittera son poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne après le tournoi Euro 2020 de l'été. Une déclaration sur le site officiel de la DFB a annoncé ce mardi la décision de terminer l'aventure après le prochain championnat d'Europe : "Joachim Low mettra fin à son travail d'entraîneur national après le championnat d'Europe de l'été 2021. L'entraîneur de l'équipe nationale a demandé à mettre fin à son contrat, qui durait à l'origine jusqu'à la Coupe du monde 2022, immédiatement après la fin du tournoi du championnat d'Europe. La Fédération allemande de football (DFB) a accepté cela".

Joachim Löw a exprimé sa gratitude à la fédération allemande de football après l'annonce, tout en évoquant l'immense fierté qu'il a ressentie au cours de son rôle de sélectionneur de l'Allemagne au cours des 17 dernières années. "Je prends cette étape très consciemment, plein de fierté et d'énorme gratitude, mais en même temps je continue d'être très motivé en ce qui concerne le prochain tournoi du championnat d'Europe", a-t-il déclaré.

"Fier, parce que c'est quelque chose de très spécial et un honneur pour moi de m'impliquer dans mon pays. Et parce que j'ai pu travailler avec les meilleurs footballeurs du pays pendant près de 17 ans et les accompagner dans leur développement. J'ai de grands triomphes avec eux et des défaites douloureuses, mais surtout de nombreux moments merveilleux et magiques - pas seulement de gagner la Coupe du monde 2014 au Brésil. Je suis et je resterai reconnaissant à la DFB, qui m'a toujours fourni, ainsi qu'à l'équipe, un environnement de travail idéal", a ajouté l'Allemand.

Klopp, Nagelsmann, Klinsmann, qui pour pour succéder à Löw ?

Le président de la DFB, Fritz Keller, a ajouté: "J'ai beaucoup de respect pour la décision de Joachim Löw. La DFB sait ce qu'il a à Jogi, il est l'un des plus grands entraîneurs du football mondial. Jogi Löw a mis le football allemand à une place pas comme les autres pendant des années, non seulement à cause de ses exploits sportifs, mais aussi à cause de son empathie et de son humanité. Le fait qu'il nous ait informés de sa décision à un stade précoce est très décent. Il nous donne à la DFB le temps nécessaire, calmement et un sens des proportions pour nommer son successeur."

Le sélectionneur allemand des moins de 21 ans Stefan Kuntz a été désigné comme l'homme le plus susceptible de remplacer Löw ces dernières années, mais un certain nombre d'autres noms de haut niveau ont également été associés au poste de sélectionneur. Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, est le principal d'entre eux, après avoir remporté la Premier League et la Ligue des champions à Anfield après une période de succès similaire au Borussia Dortmund.

Jurgen Klinsmann a également été présenté comme un prétendant en raison de son expérience antérieure avec l'équipe nationale - alors qu'il supervisait leur parcours jusqu'en demi-finales lors de la Coupe du monde 2006. Julian Nagelsmann du RB Leipzig est également dans la discussion après un début impressionnant dans sa carrière d'entraîneur, tandis que l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, est un outsider après trois années sans entraîner au plus haut niveau.