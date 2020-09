Klopp confirme ses projets après Liverpool et promet de ne pas entraîner tout de suite un nouveau club

L'entraîneur de 53 ans pourrait rester à Anfield au-delà de son contrat actuel et ne sera pas pressé de diriger un nouveau club après son départ.

Jürgen Klopp dit qu'il prendra une année sabbatique à la fin de son passage sur le banc de touche de . Jürgen Klopp, qui était en charge de l'équipe d'Anfield depuis cinq ans, avait précédemment suggéré qu'il ferait une pause dans sa carrière en 2022 avant d'accepter une prolongation de contrat en décembre dernier qui va le voir, sauf retournement de situation, rester du côté d'Anfield jusqu'en 2024.

L'entraîneur de 53 ans se dit prêt à rester à Liverpool au-delà de son contrat actuel, mais insiste sur le fait que, quoi qu'il arrive, il ne se précipitera pas pour occuper un autre poste une fois qu'il quittera les Reds : "Beaucoup de gens me posent cette question. Je n'ai jamais entendu quelqu'un demander Pep Guardiola sur ce sujet mais son contrat se termine l'année prochaine", a déclaré le manager allemand dans une interview avec Leeroy Matata sur YouTube lorsqu'on lui a demandé où il se voyait dans quatre ans.

"Il me reste quatre ans, ce qui me semble une éternité dans le football. Beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette période. Je suppose que dans quatre ans, je réfléchirai à l'opportunité de renouveler ou non. Si je ne renouvelle pas, je partirai en vacances. Quand je quitterai Liverpool, je ne prendrai pas de nouvel emploi le lendemain. C'est sûr. Je vais faire une pause d'un an après Liverpool", a ajouté le technicien allemand.

Jürgen Klopp a rejoint Liverpool après avoir passé sept ans à la tête du , où il a remporté deux titres de et atteint la finale de la en 2013. Les supporters de Dortmund sont célèbres pour l'atmosphère qu'ils créent à l'emblématique Westfalenstadion et, bien que Klopp reconnaisse qu'ils sont les plus bruyants du championnat allemand, il dit que les fans de Liverpool sont encore plus extrêmes.

"Le Borussia Dortmund a certainement la meilleure atmosphère d' , mais Liverpool est toujours à un autre niveau", a-t-il déclaré. "C'est fou !". Liverpool, champion d' en titre, a commencé la nouvelle saison avec une victoire 4-3 contre Leeds à Anfield, Mohamed Salah marquant un triplé et le défenseur central Virgil van Dijk trouvant également le chemin des filets. L'équipe de Jürgen Klopp jouera son prochain match dimanche lorsqu'elle affrontera à Stamford Bridge avant de rencontrer Lincoln City en Carabao Cup.