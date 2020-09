"Liverpool a raté un gros coup en ne recrutant pas Timo Werner"

Un ancien attaquant de Liverpool estime que Jurgen Klopp a fait une erreur en ne s’attachant pas les services de son compatriote Timo Werner.

Champion d’ en titre au bout d’une saison 2019/2020 exceptionnelle sur la scène domestique, et son manager Jurgen Klopp n’ont pas jugé utile de se renforcer durant l’intersaison.

Jusque-là, et à l’exception de l’arrière grec Kostas Tsimikas, les Merseysiders n’ont signé aucune nouvelle recrue. Une grosse erreur stratégique d’après un certain Peter Crouch. Pour l’ancien attaquant des Reds, et qui officie aujourd’hui comme consultant pour BT Sports, Liverpool aurait dû aller chercher des renforts. Dont un en particulier.

« Il y a toujours des secteurs qui doivent être renouvelés »

« Ce n'est jamais une mauvaise chose de faire venir de nouveaux joueurs pour apporter du sang neuf, a indiqué l’ex-international anglais au Daily Mail. Liverpool a une équipe fantastique, mais il y a toujours des secteurs qui nécessitent un investissement (…) L'ajout d'un autre milieu de terrain - comme Thiago Alcantara du - ou d'un attaquant supplémentaire serait le bienvenu. J'ai le sentiment qu'ils ont raté un truc en ne réussissant pas à obtenir Timo Werner ». Le buteur allemand avait, pour rappel, été pressenti pour rallier Anfield, mais il a finalement pris la direction de . Les Blues ont réussi à l’arracher à Leipzig pour un montant de 60M€.

A noter que même s’ils ne se sont pas renforcés devant, les Reds ont frappé fort offensivement lors de la 1e journée. Ils ont passé quatre buts à , dont un du seul Mohamed Salah. De quoi discréditer Crouch ?