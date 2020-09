Liverpool - Le mercato de Chelsea, Jürgen Klopp ne digère pas

Chelsea a dépensé plus de 220 M€ pour former une équipe digne de ce nom. Une méthode à laquelle ne goûte pas Jürgen Klopp.

Plus de 220 M€ pour Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell et Hakim Ziyech, sans oublier la prime à la signature de Thiago Silva. Oui, a fait chauffer sa carte bleue lors du mercato estival, et cela n’est pas vraiment au goût de Jürgen Klopp, l’entraîneur de .

"Pour certains clubs, l’incertitude de l’avenir semble moins importante car ils appartiennent à des pays, ou des oligarques, c’est la vérité, s’est d’abord plaint Klopp au micro de la BBC. Nous ne pouvons pas changer cela du jour au lendemain et dire ‘Maintenant, nous voulons nous comporter comme Chelsea’, ce n’est pas possible."

"Nous sommes un type de club différent"

"Ils ont signé beaucoup de joueurs. Ça peut être un avantage, bien sûr, mais vous ne pouvez pas trouver les 11 meilleurs joueurs du monde et juste espérer qu’une semaine plus tard, ils joueront le meilleur football qu’ils ne joueront jamais. Il s’agit de travailler ensemble à l’entraînement", a rappelé Klopp à la BBC. Soit la stratégie mise en place par l’Allemand à son arrivée en 2015.

"Nous sommes un type de club différent. Nous avons atteint la finale de la Ligue des Champions il y a deux ans, l'avons gagnée l'année suivante et avons remporté la en étant le club que nous sommes", a conclu Klopp.