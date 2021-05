France – Coman ne redoute pas du tout la concurrence avec Benzema

Le retour de Karim Benzema ne fait pas peur à Kingsley Coman, bien au contraire.

Après Jules Koundé, c'est Kingsley Coman qui était de passage en conférence de presse de ce vendredi 28 mai.

Pour Coman, la France est la meilleure équipe au monde

Et pour l'attaquant du Bayern Munich, le retour de Benzema en équipe de France ne lui fait pas peur : « Je ne suis pas du tout inquiet. La concurrence fait partie du métier. Je pense que c'est toujours positif pour l'équipe. J'espère être titulaire et avoir le maximum de temps de jeu. »

Il pense même qu'il est tout à fait possible de voir la France jouer avec quatre attaquants à l'Euro : « Oui, c'est faisable. Au coach de décider de la formation. On a la meilleure attaque d'Europe, du monde, sur le papier. On a vraiment de super joueurs, ce sera un plaisir de jouer avec tous les joueurs présents sur la liste. J'ai insisté sur l'attaque, mais je pense qu'on a la meilleure équipe du monde, y compris au poste de gardien. »

Coman se trouve plus fort qu'en 2016

Finaliste de l'Euro 2016 mais absent du Mondial 2018 en raison d'une blessure, Kingsley Coman estime être aujourd'hui bien plus fort qu'il y a quatre ans : « Je pense être meilleur qu'en 2016, j'ai beaucoup progressé, surtout dans le dernier geste, que ce soit la passe ou la finition. Je suis content de ma saison, j'ai retrouvé de la stabilité physique. J'ai été un peu moins bien en deuxième partie de saison, mais dans l'ensemble je suis très heureux. »

Il estime même que les éliminations précoces du Bayern en Ligue des champions (en quart de finale face au PSG) et en Coupe d'Allemagne (au deuxième tour contre Kiel) lui permettront d'être au top sur le plan physique lors de l'Euro : « Être sorti de beaucoup de compétitions a permis de récupérer avec moins de matches. Pour le début de la compétition, je serai très frais. »

Coman reconnaît par ailleurs qu'il entretient d'excellents rapports avec Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus : « J'ai de bons rapports avec lui. C'est un très bon coach, il nous comprend très bien. Sur le plan humain, c'est très fort. Il attend que je donne mon maximum et que je sois le meilleur possible. »