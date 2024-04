Kimmich a choisi son prochain club

La star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, a répondu aux questions sur son avenir avec les Bavarois, alors que son contrat expire en 2025.

Kimmich a été fortement lié à un transfert à Barcelone au cours des deux derniers étés et c'est encore le cas cet été. La star allemande a réagi à ces liens avant la demi-finale de Ligue des champions des Bavarois contre le Real Madrid. S'adressant à AS, l'Allemand a répondu aux questions concernant son avenir : "Je veux parler au Bayern. Et quand je l'aurai fait, je ne sortirai pas pour en parler à la presse. Je me concentre uniquement sur les deux matches contre le Real Madrid".

A propos des liens avec le FC Barcelone, Kimmich préfère ne pas s'étendre : "Pour l'instant, je n'y pense pas. Comme je l'ai déjà dit, je parlerai d'abord au Bayern. Mais bien sûr, Barcelone et le Real Madrid sont des clubs extraordinaires avec une histoire extraordinaire."

Les grands d'Espagne intéressés

Kimmich signera-t-il son contrat en fonction du successeur de Thomas Tuchel : "C'est une question très intéressante pour moi, mais ce n'est pas la chose la plus importante pour le moment. Je sais que lorsque vous signez un contrat, vous ne le signez pas avec l'entraîneur. Vous le signez avec le club. Pour moi, le plus important, c'est le club, pas seulement l'entraîneur. Mais bien sûr, il est également important de savoir ce que l'entraîneur pense de vous et de l'équipe. D'autres personnes au sein du club s'inquiètent du choix de l'entraîneur.

Le contrat de Kimmich expirant à l'été 2025, il a été associé à un départ de l'Allianz Arena et aucune discussion n'a encore eu lieu au sujet d'une prolongation de bail. Si l'Allemand ne prolonge pas avec le club de Bundesliga, il est possible que le club cherche à transférer le joueur de 29 ans cet été afin de ne pas le perdre gratuitement l'été prochain.