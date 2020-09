Khedira hors du projet: la Juve fait pression pour trouver une solution

Après l'accord avec Gonzalo Higuain, les dirigeants de la Juventus travaillent dur pour mettre fin au contrat du milieu de terrain allemand.

Après une fin de saison poussive et décevante notamment en raison de l'élimination face à en huitième de finale de la , la profite de l'intersaison pour réaliser un grand lifting. Exit Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, le champion d' en titre, désormais entraîné par Andrea Pirlo veut repartir sur une nouvelle page blanche la saison prochaine tout en étant compétitif sur toutes les compétitions.

La Juventus a les idées claires: résilier le contrat de Sami Khedira. Non seulement pour faire de la place au milieu de terrain et se renforcer à ce poste, mais aussi et surtout pour réduire la masse salariale en laissant filer un joueur avec un gros salaire mais ne faisant pas partie des plans de l'ancien milieu de terrain de l' et de la Juventus. Après le départ de Gonzalo Higuain, encore à officialiser, destination Inter Miami, Fabio Paratici travaille en permanence pour résilier le contrat également de l'expérimenté milieu allemand.

Réduire la masse salariale

L'article continue ci-dessous

Ces dernières semaines, le champion d'Italie en titre a fait savoir à l'entourage du milieu de terrain, champion du monde en 2014, qu'ils ne voulaient plus de lui au club car il n'est pas dans le projet du nouvel entraîneur. Tout cela, en essayant d'économiser les 6 millions de salaire annuel net. C'est pourquoi, en ces heures, la Juventus va tenter de passer la seconde dans ce dossier en mettant une nouvelle proposition sur la table. Ce qui, du moins selon les plans des dirigeants de la Juventus, devrait clôturer la partie.

Plus d'équipes

Et il ne pouvait en être autrement, compte tenu de la façon dont la Vieille Dame a décidé de faire confiance à McKennie et Arthur, dans l'entrejeu. Après cinq saisons en Italie, Khedira se rapproche donc fortement de la sortie. Avec un avenir qui reste à écrire qui, cependant, pourrait conduire à une destination moins compétitive du point de vue de ses chances d'enrichir son armoire à trophées, mais qui lui permettrait de gagner un salaire assez proche du sien actuellement.

Les clubs intéressés par Sami Khedira ne manquent pas. Mais ce n'est pas ce qui intéresse la Juventus. En effet, le club italien n'est pas intéressé à l'idée de prêter le milieu de terrain allemand, gêné par des blessures récurrentes ces dernières saisons, et ce malgré l'économie de son salaire durant une saison. La Juventus veut clôturer l'aventure Sami Khedira à Turin, et compte bien tout faire pour y parvenir dans les prochains jours.