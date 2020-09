RUMEUR - La Juventus abandonne la piste Suarez

Selon la presse catalane, la Juventus ne serait plus intéressée par le recrutement du buteur uruguayen, Luis Suarez.

Annoncé comme cible numéro 1 de la Juventus pour la saison à venir, Luis Suarez ne devrait finalement pas rejoindre les Bianconeri. À en croire ce que rapporte le quotidien El Mundo Deportivo, les responsables piémontais réfléchissent désormais à d’autres options pour renforcer leur secteur offensif.

Fabio Paratici, le directeur sportif turinois, aurait jugé l’acquisition d’El Pistolero comme étant non-pertinente au vu de nombreux facteurs. Il y a d’abord l’âge, vu que l’Uruguayen fêtera ses 34 printemps en janvier prochain. Et aussi le fait qu’il soit considéré comme extra-communautaire du côté de l’Allianz Stadium. La Juve ayant déjà dépassé son quota en ce sens.

Direction l’Atlético pour Suarez ?

Récemment, le nom d’Olivier Giroud a circulé comme possible transfuge de la Vieille Dame. Or, l’attaquant français a totalement démenti tout contact avec le club italien. Ça ne sera donc pas lui non plus qui remplacera Gonzalo Higuain.

Suarez est toujours sous contrat avec le . Ses chances de rester à Nou Camp sont cependant réduites. Ronald Koeman ne compte clairement pas sur lui. Il l’a d’ailleurs écarté des séances d’entrainement du groupe pro, au même titre qu’Arturo Vidal. À défaut de la Juve, l’ancien buteur de pourrait rallier l’Atlético. Il se murmure que Diego Simeone serait très content de l’accueillir dans son effectif.