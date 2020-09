Juventus : Une victoire 5-0 pour la première de Pirlo

Pour son premier match, amical, à la tête de la Juventus, Andrea Pirlo a vu son équipe s'imposer 5-0.

Le premier match de la sous la direction d'Andrea Pirlo était très attendu, même s'il ne s'agissait que d'un amical face à Novara, club évoluant en Serie C.

Pirlo a montré qu'il était un entraîneur ouvert à plusieurs schémas de jeu puisqu'on son équipe a d'abord défendu avec une défense à 4 (dans un 4-4-2) avant de passer à une défense à 3 en deuxième période (3-4-3).

Avec les départs de Pjanic (au Barça) et de Gonzalo Higuain (le joueur était en fin de contrat et va rejoindre la ), Pirlo doit repenser son secteur offensif. Face à Novara, et en l'absence de Dybala, il a opté pour une attaque Kulusevksi-Ronaldo.

Un choix payant, même si Novara n'est pas un cador du football italien, puisque la Juventus s'est imposée 5-0 avec des réalisations de Cristiano Ronaldo (20e), Aaron Ramsey (56e), Marko Pjaca (66e) et Manolo Portanova (90+1e et 90+3e).