Kepa et De Gea à la peine, Del Bosque ne s'en inquiète pas

L'ancien sélectionneur de la Roja n'est pas préoccupé par les difficultés auxquelles sont actuellement confrontés les deux meilleurs gardiens du pays.

Vicente del Bosque a cherché à minimiser toute inquiétude concernant la situation des gardien de but de l'Espagne à l'approche des Championnats d'Europe de cet été. Les problèmes nationaux endurés par David de Gea et Kepa Arrizabalaga sont ignorés par un entraîneur qui sait ce qu'il faut pour triompher sur la scène internationale.

La Roja, qui a goûté à la gloire continentale en 2008 et 2012, est en train de se préparer pour une autre conquête. Luis Enrique, le sélectionneur, doit cependant régler le problème de gardien de but car il n'a pas de portier privilégié et ses deux favoris à ce poste ne traversent pas les meilleures périodes de leur carrière.

Il a vu De Gea faire face à plus d'interrogations concernant son rôle à Manchester United cette saison, avec une pause récente après la naissance de son premier enfant, tandis que Kepa a glissé dans l'ordre hiérarchique à Chelsea et il n'a pas été convoqué pour les derniers matches de la Seleccion.

"Nous jouons plus avec nos pieds, nous pouvons être calmes"

Del Bosque, qui a offert des titres de Coupe du Monde et de Championnat d'Europe lorsqu'il était à la tête de l'Espagne, a déclaré à Goal qu'il n'y a pas à se préoccuper concernant les portiers cités: "Nous avons de bons gardiens de but, des jeunes. Ils s'adaptent bien. Le gardien de but est l'un des postes qui a le plus évolué. Maintenant, nous jouons plus avec nos pieds. Nous pouvons être calmes. Nous avons de très bons gardiens. Ce ne sera pas le plus gros problème."

L'article continue ci-dessous

Kepa étant à court de forme, De Gea a été rejoint pour le début de la qualification pour la Coupe du monde 2022 par Unai Simon de l'Athletic Club et le gardien de Brighton, Robert Sanchez - qui n'ont que trois sélections à eux deux. Il y a beaucoup d'expérience ailleurs, avec des joueurs comme Serigo Ramos et Sergio Busquets toujours impliqués, tandis qu'Alvaro Morata est pressenti pour mener l'attaque dans une équipe où se mêlent des joueurs aguerris et des jeunes espoirs plein de promesses.

"Il est normal que Luis Enrique ait déjà l'essentiel de sa liste en tête", a ajouté Del Bosque. "Il est probable qu'il ait encore quelques décisions en suspens. Il y en a déjà dans une liste de 30. Le problème, c'est que plus tard, il devra éliminer certains de ceux qui ont participé aux qualifications. Ce sont les décisions qu'un entraîneur doit prendre."

Del Bosque a ajouté sur la nécessité pour l'Espagne d'adapter son jeu pour répondre aux exigences du football moderne: "Les qualités d'une équipe évoluent constamment. Parfois, vous avez une équipe plus physique que d'autres. Mais l'important est toujours le même: dominer le jeu, avoir la possession, ne pas avoir beaucoup de problèmes défensifs, tous se rassemblent bien lors de la défense. Il est vrai que dans le football, il y a eu une évolution. Maintenant, le jeu commence de plus loin, nous nous soucions davantage des transitions rapides ... mais cela a toujours été le cas. Ce qui doit prévaloir, c'est un principe: quoi que vous fassiez, vous devez bien le faire."