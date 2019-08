Kehrer, Meunier, Dagba... À droite, le PSG cherche encore son n°1

En défense, le PSG se cherche encore un patron à droite. Meunier et Kehrer ont été alignés contre Rennes et Nîmes, sans vraiment convaincre.

Avec le départ de Dani Alves (36 ans), ils sont encore trois à pouvoir postuler pour le poste de latéral droit. Trois hommes pour un fauteuil sur lequel personne ne s'est encore installé : Thomas Meunier (27 ans), Thilo Kehrer (22 ans) et Colin Dagba (20 ans).

Le Belge, libre dans un an, et qui pourrait bien disputer sa dernière saison au PSG, a été le premier à évoluer dans cette position en match officiel cette saison, lors du remporté contre Rennes (2-1). Mais sa prestation n'a pas totalement convaincu.

Une semaine plus tard, avec le retour dans l'axe de Thiago Silva, récent vainqueur de la Copa America, Thomas Tuchel a opté pour Thilo Kehrer. Mais malgré la large victoire de son équipe face à Nîmes (3-0), lui non plus n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord.

Dagba, la saison de la confirmation ?

Aujourd'hui, tout semble ouvert dans le couloir droit parisien et Colin Dagba, révélation de la saison dernière, entend aussi tirer son épingle du jeu. Revenu d'une grosse entorse de la cheville gauche, l'international Espoirs ne cache pas en privé son envie de s'imposer dans le onze de départ.

Thomas Tuchel disait de Dagba la saison passée : "Je ne sais pas si c’est très intelligent de le dire ici, mais j’aime Colin Dagba. Vraiment, c’est un gars incroyable. Il est fiable. Il s'entraîne chaque jour avec le même niveau, un bon état d’esprit. Il fait les choses bien. C’est un top remplaçant. Il a la qualité pour commencer, mais avec les blessures musculaires de l’an dernier, je suis très attentif et prudent avec lui. Maintenant, il est un remplaçant très important pour nous".

L'article continue ci-dessous

Son statut peut-il évoluer pour ainsi le faire passer de 'top remplaçant' à 'top titulaire' ? Rien n'est moins sûr. Car selon nos informations, en fonction des opportunités de fin de mercato, le club de la capitale ne s'interdit pas de bouger dans ce secteur de jeu.

Semedo, Aurier... Paris ne s'interdit rien

Depuis plusieurs jours, la rumeur d'un intérêt pour le Barcelonais Nelson Semedo (25 ans) circule dans le cadre des discussions pour Neymar. Le Parisien le cite même ce jeudi comme "le seul candidat crédible" pour renforcer le côté droit de la défense parisienne. Un dossier complexe malgré tout, le ayant tout de suite fermé la porte aux dirigeants franciliens à moins de s'acquitter des 100 millions d'euros de sa clause libératoire. Une somme que Paris ne payera pas.

L'Équipe parlait par ailleurs d'un échange entre Leonardo et Serge Aurier il y a quelques jours. L'idée d'un retour à Paris aurait été évoquée sans que cela n'aille plus loin. Une simple discussion, peut-être, mais qui prouve bien que le reste à l'écoute.