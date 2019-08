Le PSG fixe ses conditions à Barcelone pour le retour de Neymar

INFO GOAL - Le PSG est ouvert à un transfert de Neymar vers le Camp Nou et a fixé ses conditions. La balle est désormais dans le camp du Barça.

Après plusieurs semaines de silence absolu, le PSG a enfin ouvert la porte à la possibilité de laisser Neymar Junior se diriger vers Barcelone. Selon nos informations, le club de la capitale a déjà accepté de négocier et a fixé un prix sur le joueur brésilien.

Que demande le PSG pour laisser partir Neymar? Des sources proches de la négociation indiquent à Goal que le PSG réclame Philippe Coutinho et Nelson Semedo plus un montant de 50 millions d'euros en cash.



Le PSG veut Philipppe Coutinho et Semedo. Le premier, comme l’a appris Goal, est apprécié de Thomas Tuchel. Pas Ousmane Dembelé, proposé par Barcelone pour entrer dans l’opération, le Français n’ayant pas eu de relation cordiale avec le coach actuel du PSG au . Un autre joueur a également été proposé, sans succès, Samuel Umtiti, mais le PSG ne l'a pas voulu.

L’autre joueur voulu par le club parisien pour entrer dans le "pack" de Neymar est Nelson Semedo, un joueur qui plaît beaucoup à Paris. Il y a un mois, le club ne voulait pas négocier le départ de Semedo malgré l'intérêt de l'Atlético de Madrid. Maintenant, c'est le PSG qui veut l'élément d'Ernesto Valverde. En outre, le club parisien, qui a besoin d’argent, demande à Barcelone un montant d’environ 50 millions d’euros.



Le Barça sait déjà ce que le PSG veut afin de laisser partir Neymar. C’est précisément pour cette raison que, après avoir reçu la communication de l’équipe parisienne, il ya eu une réunion impromptue entre Ernesto Valverde, l'entraîneur du , le secrétaire technique, Eric Abidal; son adjoint, Ramon Planes et également Oscar Grau, PDG du club.

Le président Bartomeu est également déjà informé des exigences d’un PSG qui ouvre donc la porte, mais pas à n'importe quel prix. Maintenant, la balle est dans le camp du Barça. De son côté, Neymar attend les événements et espère quitter Paris le plus tôt possible. Le club aussi. Maintenant, c'est Barcelone qui devrait accélérer.