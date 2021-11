Keane sort la sulfateuse après le fiasco de MU dans le derby

Deux semaines après s’être fait laminer par Liverpool à domicile (0-5), Manchester United est encore passé à côté d’un grand match en Premier League. Les Red Devils ont été surclassés ce samedi par Manchester City, toujours à Old Trafford. Le score final de 0-2 parait même trop clément au vu de l’écart de niveau qu’il y avait entre les deux équipes.

« Une différence de classes incroyable »

Consultant pour la chaine anglaise de Sky Sports, Roy Keane a été de ceux qui ont assisté au naufrage aux premières loges. Fidèle à lui-même, l’Irlandais n’a pas été tendre avec son ancienne équipe dans son analyse juste après le coup de sifflet final.

"C'était pire [que la défaite contre Liverpool], a-t-il jugé. Le but juste avant la mi-temps signifiait que le match était terminé. Man City est un type d'équipe différent de celui de Liverpool. Ils se sont amusés en gardant le ballon, ils étaient dans le confort et se sont juste joué de Man Utd. C'était si pauvre. La différence de classe, de qualité et de prise de décision, dans tout ».

Keane désigne les maillons faibles de MU

Keane a ensuite repris l’expression qu’avait lâchée Patrice Evra il y a de cela quelques années après une démonstration force de MU contre Arsenal. Mais, cette fois, c’est pour illustrer la faiblesse d’United. « Il y a cette vieille phrase qui dit que des hommes ont joué contre les garçons. Et c’est bien plus que cela. United est tellement à la ramasse, c'est incroyable. »

Pour finir, le champion d’Europe 99 n’a pas hésité à pointer du doigt individuellement des joueurs qu'ils estiment être pas à la hauteur du club. "On en revient à ce que je recherche des individualité. Scott McTominay, que je connais, apprend son métier. Fred au milieu de terrain aussi. Ces joueurs ne sont pas assez bons pour Manchester United. Et défensivement, je n'ai pas été choqué quand Eric Bailly a tranché ça dans son propre filet. Il l'a dans son casier. Il est erratique."