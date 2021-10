Karim Benzema, une destination de transfert inattendue

Karim benzema, l'attaquant du Real Madrid, flirte avec une destination inattendue.

L'attaquant international françaisKarim Benzema a déjà des projets pour l'après Real Madrid et a admis qu'il envisageait de rejoindre la MLS dans le futur.

Benzema drague la MLS

Le contrat actuel de Benzema avec Los Blancos doit se terminer en juin 2023, lorsqu'il aura 35 ans, bien qu'il soit difficile d'imaginer que les géants espagnols ne voudront pas le garder au-delà, compte tenu de sa forme et de sa condition physique.

"Je prends les choses année par année, tant que j'ai ce désir, cette joie et que j'aime le football, alors je continuerai", a déclaré Benzema à ESPN.

"Je ne regarde pas l'âge, tout dépend de comment je me sens, je ne le forcerai jamais, je me sens de mieux en mieux au fur et à mesure que je joue. J'aime les États-Unis, le football s'améliore là-bas".

Karim benzema avait été lié à un retour à son ancien club de l'Olympique Lyonnais par le passé.

Juninho, le directeur sportif des Gones, a souvent tent de séduire le natif de Bron, sans succès pour le moment.