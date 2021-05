Kane sait comment concurrencer Messi et Ronaldo

L'attaquant de Tottenham a reconnu que l'heure a sonné pour commencer à viser des trophées et essayer de rivaliser avec les plus grands de ce jeu.

Harry Kane admet que le moment est venu pour lui de prendre une décision sur son avenir à Tottenham. Le prolifique attaquant reste sans trophées majeurs remportés durant sa carrière et il ne peut donc concourir dans la même catégorie que les Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Messi et Ronaldo sont les deux plus grandes stars de ce jeu. Ils se partagent à eux deux 11 Ballons d'Or et présentent des CV impressionnants. L'Argentin a multiplié les prouesses avec Barcelone tandis que la superstar portugaise s'est distinguée à Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

En terme de buts inscrits, Kane n'a pas à rougir en comparaison avec ce duo vu qu'il a mis 220 buts pour les Spurs à son actif, mais les trophées collectifs sont restés inaccessibles pour ce joueur de 27 ans. Un état de faits qui commence à le déranger.

"Gagner les trophées, c'est mon objectif ultime"

Concernant son ambition personnelle, Kane a déclaré à l'émission YouTube de Gary Neville «The Overlap»: "J'ai encore beaucoup plus à donner. Je peux produire de meilleurs chiffres que ce que je produis actuellement. Je n'ai pas peur de dire: "Je veux être le meilleur. Je veux essayer d'atteindre le niveau que Ronaldo et Messi ont atteint. C'est mon objectif ultime - remporter des trophées saison après saison, en marquant 50 , 60, 70 buts saison après saison, fin de saison. La pression que je m'inflige est toujours plus grande que tout ce que n'importe qui d'autre peut me mettre."

Kane s'est engagé dans un contrat dans le nord de Londres jusqu'à l'été 2024 et est resté admirablement fidèle à cette formation. Il est cependant prêt à admettre que toutes les options seront étudiées alors qu'il continue de susciter l'intérêt de Chelsea, des rivaux de Manchester United et City et d'un certain nombre de grandes équipes à travers l'Europe.

Le capitaine anglais a ajouté: "Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets. Je veux être le meilleur possible. Je n'ai jamais dit que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière et je n'ai jamais dit que je quitterais les Spurs. Les gens pourraient dire," il a désespérément besoin de trophées, il a besoin de trophées ", mais j'ai toujours l'impression que j'ai encore presque une autre carrière à jouer. J'ai sept, huit ans de plus par rapport à ce que j'ai accompli en Premier League. Donc je ne précipite rien, je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit."