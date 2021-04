Kane au PSG évoqué dans le "jeu d'échecs" provoqué par Mbappe-Haaland par Hoodle

La légende de Tottenham, qui a joué et entraîné les Spurs, a déclaré que l'attaquant vedette avait mérité le droit d'envisager un départ.

La légende de Tottenham, Glenn Hoddle, admet qu'Harry Kane pourrait quitter le club cet été, et pense qu'il est possible qu'une "partie d'échecs" impliquant Manchester City, le Real Madrid, Kylian Mbappé et Erling Haaland puisse mener l'attaquant vedette des Spurs au Paris Saint-Germain. Un énorme transfert est attendu lors du mercato estival, et le nom d'Harry Kane est dans la discussion, alors que les Spurs ont du mal à réaliser ses ambitions personnelles.

Glenn Hoddle dit que le capitaine de l'Angleterre a mérité le droit de réfléchir à quitter le club londonien. L'ancien joueur et entraîneur de Tottenham, Hoddle, a déclaré au Evening Standard : "Je ne sais pas si c'est entre les mains de Tottenham, je pense que c'est la décision d'Harry Kane. Personne ne blâmerait Harry Kane s'il déménageait maintenant s'il disait : 'Je vais gagner des trophées ailleurs' et que la bonne offre était là, c'est lui qui prendra cette décision et alors les Spurs devront obtenir le meilleur".

"Ce serait un coup dur pour l’équipe. Il n’ya que quelques clubs qui pourront se permettre de recruter Harry Kane, c’est son problème en ce moment. Il pourrait y avoir une partie d'échecs - si Erling Haaland va à Manchester City et Kylian Mbappé va au Real Madrid, peut-être qu'il y a une ouverture au PSG ? Je n'aimerais pas le voir au PSG, j'aimerais le voir rester à Tottenham, mais je ne le blâmerais pas s’il allait ailleurs", a ajouté l'ancien entraîneur des Spurs.

Kane restera-t-il aux Spurs?

L'article continue ci-dessous

Le joueur de 27 ans est lié à un contrat dans le nord de Londres jusqu'en 2024, étant resté farouchement fidèle au club. Cependant, il est impossible d'échapper au fait qu'un homme avec 217 buts sous les couleurs des Spurs n'a pas encore mis la main sur le moindre trophée durant sa carrière. La finale de la Carabao Cup contre Manchester City le 25 avril pourrait mettre un terme à cette course stérile, mais il reste à voir si le résultat de ce match dictera où Kane jouera la saison prochaine.

"Dans un monde idéal, je sais qu'Harry aime Tottenham, il veut rester à Tottenham et gagner des trophées", a déclaré Hoddle. "La clé dans les travaux serait s'ils gagnent la Carabao Cup - voit-il cela comme un moment clé dans l'histoire moderne du club pour dire alors que c'est un tremplin vers plus de succès ? N'oubliez pas que José Mourinho l'a fait à Manchester United avec la Carabao Cup et à Chelsea, c'était le premier trophée qu'il a remporté. Tout est suspendu à ce match, c'est vraiment le cas".

"Les Spurs sont arrivés à un carrefour. La Carabao Cup est un carrefour pour eux. Ok, cela ne les qualifie pas pour la Ligue des champions, mais gagner un peu de trophée donnera à tout le monde un coup de pouce et donnera à José Mourinho un tremplin pour partir de ça. Pour de nombreuses raisons différentes, peut-être que si Harry Kane reste, peut-être José s'appuiera sur quelque chose, la saison de Tottenham se résume à cette finale de Carabao Cup. C'est un match énorme pour eux", a conclu Glenn Hoodle.