Un triste record pour Mourinho

Le coach portugais connait une saison très compliquée à la tête des Spurs et cela se vérifie à travers les chiffres.

La défaite 3-1 de Tottenham à domicile contre Manchester United a débouché sur la pire saison de la carrière de José Mourinho en tant que manager..

Les Spurs avaient pris les devants dans la rencontre peu de temps après que United ait inscrit un but de manière controversée, mais ils étaient incapables de résister aux Red Devils en seconde période.

Edinson Cavani, qui avait été le malheureux joueur à voir son effort refusé, a fini par trouver la faille en seconde période et Fred y est également allé de sa réalisation.

Il s'agissait de la 10e défaite de Tottenham de la saison. Jamais auparavant Mourinho n'avait subi autant de revers en une seule campagne de championnat. Les Spurs ont été battus par Everton, Liverpool (deux fois), Leicester, Brighton, Chelsea, Manchester City, West Ham, Arsenal et Man Utd cette saison.

De plus, cela signifie que Tottenham a cédé 18 points lors des matches où il avait été le premier à scorer. Étant donné que Mourinho a bâti son nom sur l'organisation et un solide travail défensif, il s'agit d'une vraie surprise. Là aussi, il n'a jamais fait pire dans sa carrière.

D'autre part, c'était la première fois que The Special One perdait un match à domicile contre Man Utd. En effet, le Portugais est entraîneur depuis 2000, prenant en charge Benfica, Uniao de Leira, Porto, Chelsea, l'Inter, le Real Madrid, Manchester United et maintenant Tottenham.

Avec l'accroc du jour, les Spurs n'ont désormais plus qu'une infime chance de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. À sept matches de la fin de la saison, ils sont à six points de West Ham, qui occupe la quatrième place.

La situation est d'autant plus compliquée que Tottenham devra également dépasser Chelsea et Liverpool, tandis qu'Everton, qui ne compte que deux points de moins, a deux matchs en retard à jouer.