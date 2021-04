Redknapp : "Le top 4 est un must pour Tottenham"

L'ancien boss des Spurs affirme qu'une qualification en Ligue des champions est obligatoire pour les hommes de José Mourinho.

Selon Harry Redknapp, la saison de Tottenham sera considérée comme un "gros échec" si les Spurs ne parviennent pas à se hisser parmi les quatre premiers du classement.

Les Spurs ont glissé à la septième place du classement de Premier League après 30 journées, à cinq points de Chelsea dans la course à la dernière place en Ligue des champions.

Redknapp affirme qu'il serait inacceptable pour l'équipe de José Mourinho de terminer sous la quatrième place. Il a donc soutenu l'équipe de José Mourinho pour qu'elle prenne ses marques en battant Manchester United lors du match décisif au Tottenham Hotspur Stadium dimanche.

"Je pense que la seule façon dont les propriétaires et les personnes qui dirigent le club, Joe Lewis et Daniel Levy, considéreront que c'est un succès est de jouer la Ligue des champions la saison prochaine", a déclaré l'ancien entraîneur des Spurs à talkSPORT.

"Tout ce qui n'est pas la Ligue des champions sera considéré comme un échec retentissant. S'ils ne vont pas en Ligue des champions, je pense que ce sera une année très décevante pour Tottenham, même s'ils gagnent la Carabao Cup. Le top 4 est un must pour eux."

Lorsqu'on lui demande de désigner le vainqueur entre Tottenham et United, Redknapp ajoute : "Je préfère les Spurs. Si je devais miser mon argent, ce que je fais normalement, je choisirais Tottenham. Tottenham en a grandement besoin s'il veut atteindre le top 4. Liverpool et Chelsea ont gagné hier, West Ham et Leicester jouent aujourd'hui - j'ai le sentiment que Tottenham va le faire."

S'exprimant avant le décevant match nul 2-2 de son équipe contre Newcastle le week-end dernier, Mourinho a admis que les Spurs devront compter sur le fait que leurs rivaux faiblissent s'ils veulent gagner une place en Ligue des champions la saison prochaine.

"Pour atteindre une place en Ligue des champions, je ne pense pas que nous dépendions de nous-mêmes", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Nous dépendons aussi des résultats des autres équipes. Je ne vais pas dire que nous allons le faire ou ne pas le faire. Nous allons jouer un match à la fois et la saison dernière en a été un très bon exemple.

"Nous étions assez loin, nous avions une grande distance avec les six premières positions et à la fin, à la dernière minute du dernier match, nous avons confirmé cette position et nous devons aller dans cette direction."

Après leur rencontre avec United, les Spurs devront affronter Everton à Goodison Park vendredi, cinq jours avant de recevoir Southampton. Les hommes de Mourinho termineront leur programme d'avril par une finale de la Carabao Cup contre Manchester City, considéré comme le favori de la compétition après avoir pris la tête de la Premier League.