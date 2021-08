Kahn dément un retour de Franck Ribéry au Bayern Munich

Le président du Bayern a exclu la possibilité de faire revenir le Français, malgré le fait qu'il s'est entraîné avec l'équipe de Julian Nagelsmann.

Le président du Bayern Munich, Oliver Kahn, a insisté sur le fait que le club n'envisageait pas de re-signer Franck Ribéry. L'ancien international français a rejoint le Bayern Munich en provenance de Marseille en 2007, et a joué un rôle clé dans l'une des périodes les plus fastes de l'histoire du club allemand, avec une Ligue des champions remportée, tout en s'établissant parmi les meilleurs ailiers du football européen.

Le Français a finalement quitté l'Allianz Arena à la fin de son contrat en 2019 avant d'être recruté par la Fiorentina, mais s'est à nouveau entraîné avec les champions d'Allemagne après avoir quitté la Serie A en juin. Actuellement libre de tout contrat, Ribéry est disponible et à la recherche d'un nouveau club. Il a été suggéré que le Bayern cherchera à faire revenir le joueur de 38 ans dans son effectif pour sa première saison sous la direction du nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann, mais Kahn a maintenant exclu cette possibilité.

"Nous ne pensons pas signer Franck Ribéry", a déclaré Oliver Kahn, qui a remplacé Karl-Heinz Rummenigge en tant que président du club bavarois plus tôt cet été, lors d'une conférence de presse. Un point de vue totalement différent d'une ancienne légende du Bayern Munich. Lothar Matthaus a été parmi ceux qui ont approuvé un retour potentiel au Bayern pour Ribéry, qui, selon lui, a montré qu'il pouvait encore jouer au plus haut niveau au cours des deux dernières années avec la Fiorentina.

Nouveau challenge en Italie pour Kaizer Franck ?

L'article continue ci-dessous

"Si le Bayern ne trouve pas un ailier qu'il veut et peut signer, j'envisagerais certainement un contrat d'un an pour Franck Ribéry", a écrit la légende du Bayern dans sa dernière chronique pour Sky Germany. "Il va sans dire qu'il ne pourra pas jouer deux matchs de plus de 90 minutes chaque semaine. Mais Franck est toujours en forme, ce serait un facteur très positif dans le vestiaire et celui qui a disputé 29 matches de championnat en Italie peut toujours jouer un bon rôle en Bundesliga."

Ribéry a disputé 425 matches toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, marquant 124 buts et délivrant 182 passes décisives. L'ailier français a aidé le club à remporter 23 trophées au cours de son séjour de 12 ans à l'Allianz Arena, dont neuf titres de Bundesliga et une Ligue des champions, tout en faisant partie de l'équipe légendaire de Jupp Heynckes qui a remporté le triplé en 2012-13.

Franck Ribéry ne fera pas son retour en Bavière cet été et devra donc trouver un autre point de chute pour poursuivre sa carrière de joueur. Plusieurs clubs italiens seraient attentifs au cas de l'ancien international français dont Naples, la Lazio et la Sampdoria. L'ailier de 38 ans a tout son temps pour décider de son futur point de chute, étant libre il n'est pas concerné par la période d'ouverture et de fermeture du mercato.