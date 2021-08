Bayern - Lothar Matthaüs pousse pour un retour de Franck Ribéry

L'ancienne gloire du Bayern voit d'un bon oeil un éventuel retour de Franck Ribéry, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la Viola.

Actuellement sans club après une parenthèse réussie du côté de la Fiorentina et désormais âgé de 38 ans, Franck Ribéry n'a pas l'intention de raccrocher les crampons. Bien au contraire, le Français a apprécié son passage à la Viola et il travaille pour s'entretenir physiquement du côté de Munich, dans l'attente d'un nouveau projet.

Libre de tout contrat, il est libre de s'engager où il le souhaite et ne manque pas de convoitises. Et non des moindres. L'ancien joueur de l'OM avait fait ses adieux au Bayern en 2019, mais pourrait être tenté par un retour. C'est en tout cas ce qui se murmure en Allemagne ces derniers jours, à la suite d'une discussion avec Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du meilleur club de Bundesliga. En coulisses, on verrait même le retour de celui qui a inscrit deux buts en Serie A la saison dernière d'un bon oeil.

"Sa venue serait positive pour le vestiaire"

Si Franck Ribéry n’a jamais caché que trouver un nouveau challenge en Serie A - la Lazio Rome et la Sampdoria de Gênes sont sur les rangs - faisait partie de ses priorités, force est de constater que la piste menant au Bayern prend de l'épaisseur. Lundi, Lothar Matthaüs, ancienne gloire du club, s'est dit enthousiasmé.

"Si le Bayern ne parvient pas à signer l'ailier qu'il désire, je pense qu'il faut offrir un contrat d'un an à Franck Ribéry. Evidemment, il ne pourra pas jouer tous les trois jours chaque semaine. Mais Franck est toujours en forme et sa venue serait positive pour le vestiaire", a déclaré le champion du monde 1990 pour Sky Sport Germany.

"Un joueur qui a disputé 29 matchs de championnat en Italie peut toujours jouer un rôle important en Bundesliga. Et les supporters du Bayern seraient sans doute heureux de revoir Franck sous le maillot du Bayern", a ensuite ajouté Lothar Matthaüs. Difficile de lui donner tort, tant "Kaiser Franck" est apprécié en Bavière.